Акционеры «Циана» утвердили дивиденды за I квартал 2026 года

«Циан» отчитался о росте чистой прибыли на 363,1% год к году 21 мая. Она составила 1 млрд руб. Выручка с начала года выросла на 17,9% до 3,9 млрд руб. Выручка основного бизнеса увеличилась на 19,3%. По данным компании, рост показателя превысил рост рынка недвижимости и в денежном выражении, и в количестве сделок.