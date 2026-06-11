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Акционеры «Циана» утвердили дивиденды за I квартал 2026 года

Ведомости

Акционеры МКПАО «Циан» утвердили дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 53 руб. на акцию. Об этом сообщила компания.

«Годовое общее собрание акционеров Циана на завершившемся сегодня голосовании утвердило выплату первого дивиденда 2026 г.», – говорится в сообщении.

Датой дивидендной отсечки назначено 22 июня этого года. «Циан» анонсировал сообщение об еще одной выплате дивидендов в 2026 г.

«Циан» отчитался о росте чистой прибыли на 363,1% год к году 21 мая. Она составила 1 млрд руб. Выручка с начала года выросла на 17,9% до 3,9 млрд руб. Выручка основного бизнеса увеличилась на 19,3%. По данным компании, рост показателя превысил рост рынка недвижимости и в денежном выражении, и в количестве сделок.

Как пояснили в МКПАО, драйверами роста выручки стали более эффективная монетизация и развитие транзакционной модели в бизнесе размещения объявления, а также рост конверсий и средней стоимости лида в бизнесе лидогенерации.

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