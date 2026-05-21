Чистая прибыль «Циана» в I квартале выросла на 363% год к году
Чистая прибыль МКПАО «Циан» за I квартал выросла на 363,1% год к году и составила 1 млрд руб. Отчетность компании опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Выручка с начала года выросла на 17,9% до 3,9 млрд руб. Выручка основного бизнеса увеличилась на 19,3%. По данным компании, рост показателя превысил рост рынка недвижимости и в денежном выражении, и в количестве сделок. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 6,4 млрд руб.
Основными драйверами роста выручки стали более эффективная монетизация и развитие транзакционной модели в бизнесе размещения объявления, а также рост конверсий и средней стоимости лида в бизнесе лидогенерации.
Скорректированная EBITDA выросла на 77,5% и составила 1,3 млрд руб. Рентабельность по показателю стала больше на 11,6 п. п. – 34,4% за счет роста выручки и стабильных операционных расходов.
12 мая совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 53 руб. на одну акцию. Дивидендная политика «Циана» предусматривает направление на выплаты акционерам от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.