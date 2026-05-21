Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROST86,8+10,71%CNY Бирж.10,411-0,47%IMOEX2 636,64-0,14%RTSI1 170,67-0,14%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Циана» в I квартале выросла на 363% год к году

Ведомости

Чистая прибыль МКПАО «Циан» за I квартал выросла на 363,1% год к году и составила 1 млрд руб. Отчетность компании опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка с начала года выросла на 17,9% до 3,9 млрд руб. Выручка основного бизнеса увеличилась на 19,3%. По данным компании, рост показателя превысил рост рынка недвижимости и в денежном выражении, и в количестве сделок. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 6,4 млрд руб.

Основными драйверами роста выручки стали более эффективная монетизация и развитие транзакционной модели в бизнесе размещения объявления, а также рост конверсий и средней стоимости лида в бизнесе лидогенерации.

В ЦБ предложили усилить роль представителя владельцев облигаций

Инвестиции / Регулирование

Скорректированная EBITDA выросла на 77,5% и составила 1,3 млрд руб. Рентабельность по показателю стала больше на 11,6 п. п. – 34,4% за счет роста выручки и стабильных операционных расходов.

12 мая совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 53 руб. на одну акцию. Дивидендная политика «Циана» предусматривает направление на выплаты акционерам от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её