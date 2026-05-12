Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды за I квартал
Совет директоров МКПАО «Циан» решил созвать общее собрание акционеров, сообщила компания. Оно рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 53 руб. на одну акцию.
Собрание пройдет 11 июня. Дату закрытия реестра под дивиденды предлагают утвердить на 22 июня. Также компания анонсировала вторую выплату по итогам 2026 г. Ее параметры объявят позже.
Дивидендная политика «Циана» предусматривает направление на выплаты акционерам от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. В сообщении компании подчеркивается, что она будет стремиться и далее направлять такой объем на выплаты.
По итогам 2025 г. чистая прибыль компании выросла на 16,2% до 2,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,7% до 15,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 3,6 млрд руб. при рентабельности 23,6%. Чистый операционный денежный поток вырос на 54% до 4,3 млрд руб. В 2026 г. компания ожидает ускорения роста выручки до 17%-22% и повышения рентабельности EBITDA не менее чем до 30%.
«Циан» утвердил дивидендную политику в декабре 2024 г. 28 октября 2025 г. совет директоров рекомендовал выплатить 104 руб. на акцию по итогам девяти месяцев того же года. Акционеры одобрили эту выплату 3 декабря 2025 г.