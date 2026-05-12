Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды за I квартал

По итогам 2025 г. чистая прибыль компании выросла на 16,2% до 2,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,7% до 15,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 3,6 млрд руб. при рентабельности 23,6%. Чистый операционный денежный поток вырос на 54% до 4,3 млрд руб. В 2026 г. компания ожидает ускорения роста выручки до 17%-22% и повышения рентабельности EBITDA не менее чем до 30%.