Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
СД «Циана» рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года

Совет директоров МКПАО «Циан» дал рекомендацию общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 104 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте сервера по раскрытию корпоративной информации.

В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 декабря.

27 октября акции «Циана» на Московской бирже упали на 9,84% и составили 583 руб. по состоянию на 16:41. К 17:11 мск снижение замедлилось до 4,45%, цена бумаги достигла 617,8 руб. Падение произошло в отсутствие новостей. В этот же день состоялось заседание совета директоров компании.

На следующий день акции «Циана» на Мосбирже продемонстрировали рост. По состоянию на 10:00 мск бумаги выросли на 3,49% и достигли 628 руб.

