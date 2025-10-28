СД «Циана» рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года
Совет директоров МКПАО «Циан» дал рекомендацию общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 104 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте сервера по раскрытию корпоративной информации.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 декабря.
27 октября акции «Циана» на Московской бирже упали на 9,84% и составили 583 руб. по состоянию на 16:41. К 17:11 мск снижение замедлилось до 4,45%, цена бумаги достигла 617,8 руб. Падение произошло в отсутствие новостей. В этот же день состоялось заседание совета директоров компании.
На следующий день акции «Циана» на Мосбирже продемонстрировали рост. По состоянию на 10:00 мск бумаги выросли на 3,49% и достигли 628 руб.