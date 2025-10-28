СД «Циана» рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года

27 октября акции «Циана» на Московской бирже упали на 9,84% и составили 583 руб. по состоянию на 16:41. К 17:11 мск снижение замедлилось до 4,45%, цена бумаги достигла 617,8 руб. Падение произошло в отсутствие новостей. В этот же день состоялось заседание совета директоров компании.