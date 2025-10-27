Акции «Циана» на Мосбирже упали почти на 10%

16 октября дочерняя компания «Циан» Cian Plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. МКАО «ЦН» было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это стало завершающим этапом реструктуризации компании. В связи с переездом планируется автоматическое преобразование расписок компании в акции «ЦН». Также будет расторгнут договор с депозитарием, который занимался бумагами.