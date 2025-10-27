Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Циана» на Мосбирже упали почти на 10%

Ведомости

Акции МКПАО «Циан» на Московской бирже по состоянию на 16:41 мск падали на 9,84% и достигли 583 руб.

К 17:11 мск снижение замедлилось до 4,45%, стоимость бумаги составила 617,8 руб.

Падение произошло в отсутствие новостей. 27 октября ожидается заседание совета директоров «Циана», на повестке которого рекомендация по размеру дивидендов по акциям компании и порядку их выплаты по итогам девяти месяцев 2025 г.

16 октября дочерняя компания «Циан» Cian Plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. МКАО «ЦН» было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это стало завершающим этапом реструктуризации компании. В связи с переездом планируется автоматическое преобразование расписок компании в акции «ЦН». Также будет расторгнут договор с депозитарием, который занимался бумагами.

В компании подтвердили, что «Циан» планирует выплатить спецдивиденды в размере более 100 руб. за одну акцию. Рекомендация потребует утверждения совета директоров и акционеров.

