«Циан» завершила перерегистрацию в России
Дочерняя компания МКПАО «Циан» Cian Plc. перерегистрировалась с Кипра в РФ. МКАО «ЦН» 15 октября было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
В сообщении говорится, что это завершающий этап реструктуризации «Циан».
В связи с переездом компании планируется автоматическое и обязательное преобразование ее расписок в акции компании «ЦН». Также будет расторгнут договор с депозитарием, который занимался этими бумагами.
В компании также подтвердили, что «Циан» намерена выплатить спецдивиденды в размере более 100 руб. за одну акцию. Отмечается, что рекомендация потребует утверждения совета директоров и акционеров.
18 сентября стало известно, что Cian Plc. рассчитывает осенью завершить перерегистрацию и после ее завершения рассмотреть вопрос о выплате специального дивиденда.
Уточнялось, что Cian Plc. получила от кипрского регулятора официальное разрешение на переезд в Россию. После завершения перерегистрации менеджмент намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда.
В апреле дочерняя компания «Циан» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc. на обыкновенные акции МКПАО. Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc. на такое же число бумаг МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc.