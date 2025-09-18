«Циан» планирует осенью завершить редомициляцию и объявить спецдивиденды

В апреле дочерняя компания «Циана» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО. Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же число бумаг МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc.