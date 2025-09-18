«Циан» планирует осенью завершить редомициляцию и объявить спецдивиденды
Дочерняя компания МКПАО «Циан» Cian Plc рассчитывает осенью завершить редомициляцию и после ее завершения рассмотреть вопрос о выплате специального дивиденда. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что Cian Plc получила от кипрского регулятора официальное разрешение на переезд в Россию. В ближайшие две недели компания подаст документы на регистрацию в Калининградской области в качестве Международной компании акционерного общества «ЦН» (МКАО «ЦН»). Завершение редомициляции ожидается в течение месяца с момента подачи документов.
После завершения редомициляции менеджмент намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда. Предварительно, его размер может превысить 100 руб. на акцию.
18 августа Cian Plc, подала запрос регулятору Кипра на редомициляцию в Россию. Сообщалось, что рассмотрение такого заявления занимает около 3-4 недель с даты его подачи.
В апреле дочерняя компания «Циана» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО. Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же число бумаг МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc.