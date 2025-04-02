ЦИАН объявил итоги обмена акций и АДР Cian Plc на акции МКПАО
Дочерняя компания МКПАО «Циан» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО, сообщается на сайте компании.
Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же количество акций МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc. Согласно сообщению, компания ожидает, что оставшиеся расчеты по акцептованным офертам в отношении 364 780 акций Cian Plc завершатся в ближайшее время.
Расчеты по офертам закончены. Акции МКПАО «Циан» зачислены инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам. Сроки зачисления варьируются, говорится в сообщении.
7 февраля МКПАО «Циан» запустило оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг. Обмен позволяет держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc. Сообщалось, что коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.
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