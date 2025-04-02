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ЦИАН объявил итоги обмена акций и АДР Cian Plc на акции МКПАО

Ведомости

Дочерняя компания МКПАО «Циан» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО, сообщается на сайте компании.

Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же количество акций МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc. Согласно сообщению, компания ожидает, что оставшиеся расчеты по акцептованным офертам в отношении 364 780 акций Cian Plc завершатся в ближайшее время.

Расчеты по офертам закончены. Акции МКПАО «Циан» зачислены инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам. Сроки зачисления варьируются, говорится в сообщении.

Старт торгов акциями МКПАО «Циан» на Мосбирже под новым тикером CNRU запланирован на 3 апреля.

7 февраля МКПАО «Циан» запустило оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг. Обмен позволяет держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc. Сообщалось, что коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.

ЦИАН – онлайн-платформа объявлений о недвижимости, представлена на всей территории России. Входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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