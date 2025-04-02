ЦИАН объявил итоги обмена акций и АДР Cian Plc на акции МКПАО

Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же количество акций МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc. Согласно сообщению, компания ожидает, что оставшиеся расчеты по акцептованным офертам в отношении 364 780 акций Cian Plc завершатся в ближайшее время.