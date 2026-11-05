Фонды денежного рынка принесли инвесторам рекордный месячный доход
Доход от инвестирования средств всех фондов денежного рынка, включая открытые и биржевые паевые фонды, в октябре 2026 г. достиг 29,13 млрд руб. – максимальный месячный объем за всю историю таких фондов. Предыдущий максимум был в декабре 2025 г. (29,08 млрд руб.), сообщили «Ведомостям» в Мосбирже.
Стоимость чистых активов фондов на начало ноября достигла 2,8 трлн руб., на 68% больше, чем год назад.
Управляющий директор по денежно-валютному рынку Мосбиржи Антон Никитин сообщил, что за январь – октябрь доход инвесторов превысил 237 млрд руб. Индекс денежного рынка RUSFAR в октябре в среднем составил 13,91%, а в ряде случаев превышал ключевую ставку. Пик доходности зафиксирован 22 октября, когда ставка превысила ключевую на 0,22 п. п. По словам Никитина, фонды стали важной частью портфелей физлиц: доходность близка к ключевой ставке, а по ликвидности они превосходят депозиты.
В октябре объем инвестиций физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи составил 166,7 млрд руб. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). За месяц число частных инвесторов с брокерскими счетами выросло на 290 500 и достигло 43 млн человек, они открыли более 82,7 млн счетов.