Фонды денежного рынка принесли инвесторам рекордный месячный доход

В октябре объем инвестиций физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи составил 166,7 млрд руб. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). За месяц число частных инвесторов с брокерскими счетами выросло на 290 500 и достигло 43 млн человек, они открыли более 82,7 млн счетов.