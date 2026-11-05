Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «М.видео»
Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «М.видео» после роста их стоимости более чем на 26%, говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.
По состоянию на 10:39 мск бумаги ритейлера подорожали на 26,73% до 55,95 руб. Цена закрытия предыдущей торговой сессии составляла 44,15 руб. Основанием для проведения аукциона стало превышение котировками уровня закрытия более чем на 20% в течение пяти минут подряд.
Дискретный аукцион начался в 10:43 мск в режиме основных торгов T+. Его завершение и возобновление торгов запланированы на 11:13 мск. В остальных безадресных режимах операции продолжаются по установленному регламенту.
21 сентября совет директоров «М.видео» утвердил цену размещения дополнительных акций по закрытой подписке на уровне 49,9 руб. за бумагу. Компания планирует разместить 500 млн акций для дофинансирования бизнеса и развития маркетплейса.
13 октября ритейлер сообщил об увеличении оборота маркетплейса на 202% за девять месяцев 2026 г. – до 22,8 млрд руб. Ассортимент площадки вырос в семь раз и достиг 1 млн товарных позиций.
В сентябре стало известно, что «М.видео» привлекло кредитную линию на 17,5 млрд руб. со сроком погашения в 2033 г. Финансирование было получено на фоне реструктуризации долгов группы, которые на конец июня составляли 159,2 млрд руб.