Главу оппозиционной «Сильной Армении» Карапетяна арестовали на месяц

4 ноября следственный комитет Армении сообщил о задержании Карапетяна. По версии следствия, с 2016 по 2024 г. руководство ЭСА допускало злоупотребления полномочиями, хищения и отмывание денег. Предполагаемый ущерб компании оценивается в 64,5 млрд драмов. Всего по делу проходят 36 человек.