Главу оппозиционной «Сильной Армении» Карапетяна арестовали на месяц
Карапетян вновь отправлен в СИЗО спустя почти полтора года после первого ареста. Бизнесмен находился под домашним арестом по ранее возбужденному уголовному делу. Новая мера пресечения связана с расследованием предполагаемых экономических преступлений в компании «Электрические сети Армении» (ЭСА).
4 ноября следственный комитет Армении сообщил о задержании Карапетяна. По версии следствия, с 2016 по 2024 г. руководство ЭСА допускало злоупотребления полномочиями, хищения и отмывание денег. Предполагаемый ущерб компании оценивается в 64,5 млрд драмов. Всего по делу проходят 36 человек.
Ранее в тот же день правоохранители провели обыски по 65 адресам, в том числе в домах Самвела Карапетяна и его племянника Нарека Карапетяна, возглавляющего парламентскую фракцию «Сильная Армения».
16 октября стало известно, что правительство Армении начнет процедуру национализации ЭСА, принадлежащей Карапетяну. Согласно опубликованному проекту постановления, процесс планируется завершить до 1 октября 2027 г., выплатив собственникам компенсацию по рыночной стоимости.