Промобъекты в Рязани загорелись после атаки беспилотников

Утром 5 ноября губернатор Александр Гусев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над Воронежем и семью районами области 48 украинских беспилотников. По его словам, пострадавших, предварительно, нет. При падении обломков БПЛА в пригороде были повреждены заборы частного дома и полуприцеп.