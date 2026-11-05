Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,278+0,73%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,86-0,58%RTSI936,5-0,58%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,61-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Промобъекты в Рязани загорелись после атаки беспилотников

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В результате отражения массированной атаки украинских беспилотников на Рязанскую область зафиксированы возгорания на территории промобъектов в региональном центре. Один человек в области пострадал, сообщает губернатор Павел Малков.

В Рязани также повреждены линии электропередачи, есть перебои с электроснабжением в части города. В школе № 58 выбило стекла. 5 ноября занятия отменены.

В Рязанском округе оказались повреждены частные дома, а в Рыбновском загорелась нежилая постройка в частном секторе. Оперативные службы работают на местах. Проводится оценка ущерба, специалисты восстанавливают электроснабжение.

Утром 5 ноября губернатор Александр Гусев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над Воронежем и семью районами области 48 украинских беспилотников. По его словам, пострадавших, предварительно, нет. При падении обломков БПЛА в пригороде были повреждены заборы частного дома и полуприцеп.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте