Промобъекты в Рязани загорелись после атаки беспилотников
В результате отражения массированной атаки украинских беспилотников на Рязанскую область зафиксированы возгорания на территории промобъектов в региональном центре. Один человек в области пострадал, сообщает губернатор Павел Малков.
В Рязани также повреждены линии электропередачи, есть перебои с электроснабжением в части города. В школе № 58 выбило стекла. 5 ноября занятия отменены.
В Рязанском округе оказались повреждены частные дома, а в Рыбновском загорелась нежилая постройка в частном секторе. Оперативные службы работают на местах. Проводится оценка ущерба, специалисты восстанавливают электроснабжение.
Утром 5 ноября губернатор Александр Гусев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над Воронежем и семью районами области 48 украинских беспилотников. По его словам, пострадавших, предварительно, нет. При падении обломков БПЛА в пригороде были повреждены заборы частного дома и полуприцеп.