Осужденный в России экс-совладелец СМЗ попросил политического убежища во Франции

Бизнесмен Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. В британской инстанции он пытался получить порядка $1 млрд компенсации за изъятые у него в России акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК). Иск Пестриков предъявил бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину: он был юристом на стороне кипрской компании Canemare Enterprises, продавшей акции Пестрикову в 2015 г.