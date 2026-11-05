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Осужденный в России экс-совладелец СМЗ попросил политического убежища во Франции

Игорь Пестриков приговорен к восьми годам лишения свободы и объявлен в международный розыск
Артем Кульша
Игорь Катаев / ИТАР-ТАСС
Игорь Катаев / ИТАР-ТАСС

Бизнесмен Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. В британской инстанции он пытался получить порядка $1 млрд компенсации за изъятые у него в России акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК). Иск Пестриков предъявил бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину: он был юристом на стороне кипрской компании Canemare Enterprises, продавшей акции Пестрикову в 2015 г.

Пестриков – гражданин России, но в Высоком суде назвал себя политическим беженцем. «Однако, как выяснилось, его заявление о предоставлении политического убежища во Франции все еще находится на рассмотрении и пока не удовлетворено», – пишет Высокий суд.

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