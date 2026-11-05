О чем говорил Владимир Путин в День народного единства

Концепция нацполитики принята еще при Борисе Ельцине в 1996 г., но первая полноценная стратегия – лишь в 2012 г. с формулировкой о государствообразующей роли русского народа, в 2018 г. в стратегии появляется формулировка о русской культурной доминанте, но присущей всем народам страны, а в конституционных поправках 2020 г. в Основной закон внедрен тезис и о преемственности форм российской государственности и государствообразующем русском народе и его языке, отмечает эксперт: «Во всем этом есть стремление выстроить баланс между этими компонентами русскости, многонациональности и преемственности, хотя и не идентичности, имперской, советской и современной России, причем на самом высоком уровне документальном».