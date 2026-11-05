О чем говорил Владимир Путин в День народного единства

О чем говорил Владимир Путин в День народного единстваПрезидент призвал народы России к бдительности и пресечению национальной розни
Президент Владимир Путин выступил в День народного единства на пленарном заседании недели «Народы России». По его словам, спустя столетия «более остро» осознаются ценность и традиции, завещанные предками, и чувствуется, что живое духовное наследие нужно беречь. Межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, ведь эта сфера очень чувствительная и тонкая, отметил президент. Он подчеркнул, что при этом появляются новые, нередко крайне опасные вызовы.
«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми. Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России и их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны, а забота о сохранении культур, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – сказал он.
По словам Путина, отмечаемый 4 ноября День народного единства знаменует «искреннюю глубокую любовь к Родине» граждан России, «наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа». По его убеждению, в России люди с гордостью обращаются к истокам этого праздника: люди разных национальностей и вероисповедания положили конец междоусобицам и внутренней смуте, восстановили государственность и законную власть.
Президент указал, что Россия развивалась во взаимодействии народов и этносов: «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга». По словам Путина, родство, душа народа отражается в тысячелетней истории, в разной летописи Отечества, в его великих свершениях.
«Самобытное искусство всех народов нашей страны для всего мира – оно тоже русское. Подчеркну, что русский язык и русский народ был и остается основой, образующей российскую государственность», – заявил президент, подчеркнув роль русского народа как объединительную, созидающую, гарантирующую сохранение и развитие народов России, их свободы, самобытности «в гармонии с единством». При объединительной, созидающей миссии он является гарантом сохранения и развития всех других народов России. Поэтому поддержка русской культуры и языка имеет стратегическое значение, уточнил он, а «всепобеждающий дух единства народов России» передается из поколения в поколение и поможет в достижении общих целей.
Накануне Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Он посчитал 2026 г. «живой иллюстрацией новой стратегии государственной нацполитики». Указ № 858 об этой стратегии до 2036 г. подписан в ноябре 2025 г. Стратегия, как следует из ее текста, нацелена на укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурной самобытности и языкового многообразия народов.
Кроме акцента на важности действующей стратегии Путин предложил продлить Год единства народов России и на 2027 г.
2025 год был Годом защитника Отечества, 2024-й – Годом семьи, 2023-й – Годом педагога и наставника, а ознаменовавшийся началом боевых действий на Украине 2022 год перекликался по смыслу с 2026-м – как Год культурного наследия народов России. Кроме того, 2021-й был Годом науки и технологий, а вот 2020 год касался исторической памяти и идентичности как Год памяти и славы в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
Упоминаемый в госстратегии принцип многонационального народа России конституционный и заложен еще в Основном законе в 1993 г., напоминает политолог Алексей Макаркин. Но в XXI в. обостряется стремление властей выстроить баланс многонационального государства и роли русского народа, продолжает он.
Концепция нацполитики принята еще при Борисе Ельцине в 1996 г., но первая полноценная стратегия – лишь в 2012 г. с формулировкой о государствообразующей роли русского народа, в 2018 г. в стратегии появляется формулировка о русской культурной доминанте, но присущей всем народам страны, а в конституционных поправках 2020 г. в Основной закон внедрен тезис и о преемственности форм российской государственности и государствообразующем русском народе и его языке, отмечает эксперт: «Во всем этом есть стремление выстроить баланс между этими компонентами русскости, многонациональности и преемственности, хотя и не идентичности, имперской, советской и современной России, причем на самом высоком уровне документальном».
Возможность построения единой российской идентичности дискуссионна, говорит политолог Александр Немцев. Понимание в разных частях России и ее народами может разниться, как традиционные ценности многоженства или отсутствие таковых, указывает Немцев: «Лишь когда эти понятия будут расшифрованы, можно говорить о ценностной базе российских народов».-