Зачем в библиотеке рейв

Зачем в библиотеке рейвБунтарская эстетика больше не угрожает общественному порядку
«Не можешь победить – возглавь», – решили авторы события, которое запомнилось как «рейв в Ленинке». Идея корнями уходит в долгий и малозаметный процесс, когда доминирующая идеология не спорит с критикой, а учитывает ее и снижает напряжение через согласие с оппонентами. Пока что это явление было чуть ли не самой эффективной мерой в политике борьбы с деструктивными идеологическими движениями среди молодежи – превращением их в безобидный коммерциализированный быстрый тренд.
РГБ как место для танцев выглядит странным экспериментом только для тех, кто вне контекста. Петербургское объединение Kontrkult на протяжении последних пяти лет делало вечеринки в «Пулково-2», католическом храме, бункерах и на киностудии «Ленфильм». Вопрос же в том, от кого именно исходит инициатива по расширению доступного для тусовок пространства. Одно дело – символически «засквотить» место под личную низовую авантюру, а другое – вписывать проект в рамки программ Минкульта и требовать «уважения к стенам». Московское событие вообще не десакрализирует официальное пространство, а укрепляет его недосягаемость и зарегулированность, поясняли организаторы: «Мы не предаем храм. Мы просто открываем его двери чуть шире, чтобы в них вошло больше тех, кто ищет свой свет».
Более того, протест хорошо продается. К рейву в Ленинке вели футболки с Че Геварой, гринвошинг, Шаман в коже и шипах на сцене в Кремле, «панковский» мерч Т-банка и коллаборация «Короля и шута» с общепитом. К этому вели и всевозможные события вроде «спортивных» и «кофейных» рейвов, «йоги под рэп». Суть последних в том, что совершеннолетние россияне по разумной цене совместно укрепляют здоровье под музыку о саморазрушении. Внутренний конфликт снимается подчистую – ты совсем слегка не такой, как коллеги, чуточку странный, «плохой хороший».
Почему из всех явлений культурного андеграунда нужно было легитимизировать именно рейв-культуру? Потому что без флера протеста она становится просто точкой притяжения молодых и энергичных, которые мирно поедут по домам из библиотеки, когда в 23.00 загорится свет и по громкоговорителям объявят: «Рейв окончен».