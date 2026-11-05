Зачем в библиотеке рейв

РГБ как место для танцев выглядит странным экспериментом только для тех, кто вне контекста. Петербургское объединение Kontrkult на протяжении последних пяти лет делало вечеринки в «Пулково-2», католическом храме, бункерах и на киностудии «Ленфильм». Вопрос же в том, от кого именно исходит инициатива по расширению доступного для тусовок пространства. Одно дело – символически «засквотить» место под личную низовую авантюру, а другое – вписывать проект в рамки программ Минкульта и требовать «уважения к стенам». Московское событие вообще не десакрализирует официальное пространство, а укрепляет его недосягаемость и зарегулированность, поясняли организаторы: «Мы не предаем храм. Мы просто открываем его двери чуть шире, чтобы в них вошло больше тех, кто ищет свой свет».