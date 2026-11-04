Суд на Украине отправил под стражу медика после обнаружения пыточной
Украинский суд заключил под стражу без права внесения залога врача Валентину Молодую, задержанную после акции протеста возле здания в Киевской области, где предположительно находилась пыточная. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Молодой инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, распространение информации о местонахождении военнослужащих и организацию массовых беспорядков.
Во время судебного заседания Молодая заявила, что приехала к зданию, чтобы помочь мужчине, предположительно находившемуся там в заключении. По ее словам, к ней обратилась женщина по имени Татьяна Киреева, муж которой после операции нуждался в медицинской помощи, но не получал ее.
Молодая утверждает, что мужчине была выведена стома, а в помещении, где его удерживали, находились и другие люди, которых, по поступившим ей сведениям, подвергали пыткам.
Украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении к ним насилия.
3 ноября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Генпрокуратура страны проводит расследование в связи с событиями в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.