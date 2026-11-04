Суд на Украине отправил под стражу медика после обнаружения пыточной

Во время судебного заседания Молодая заявила, что приехала к зданию, чтобы помочь мужчине, предположительно находившемуся там в заключении. По ее словам, к ней обратилась женщина по имени Татьяна Киреева, муж которой после операции нуждался в медицинской помощи, но не получал ее.