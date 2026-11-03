Буданов сообщил о начале расследования событий в Борщаговке
Генпрокуратура Украины проводит расследование в связи с событиями в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где правозащитники обнаружили здание, в котором предположительно пытали военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
«Конкретные лица и организаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, а также будут сделаны выводы внутри силовых структур», – написал Буданов, подчеркнув, что «никто не имеет права творить произвол».
3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не удивлен отсутствием реакции западных правозащитных организаций на сообщения об обнаружении предполагаемой пыточной под Киевом. Он отметил, что европейские структуры делают все возможное для того, чтобы «оберегать своих подопечных от таких скандалов». При этом Песков подчеркнул, что ситуация уже получила широкую огласку.
Украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении насилия к удерживаемым.