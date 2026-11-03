3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не удивлен отсутствием реакции западных правозащитных организаций на сообщения об обнаружении предполагаемой пыточной под Киевом. Он отметил, что европейские структуры делают все возможное для того, чтобы «оберегать своих подопечных от таких скандалов». При этом Песков подчеркнул, что ситуация уже получила широкую огласку.