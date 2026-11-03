Мишустин назначил Дмитрия Бомбыря замглавы ФАС

Как отметили в ФАС, Бомбырь работает в ведомстве с 2019 г. За это время он занимал должности главного специалиста-эксперта правового отдела и заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа, а в июне 2025 г. возглавил это подразделение.