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Мишустин назначил Дмитрия Бомбыря замглавы ФАС

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Бомбыря заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бомбыря Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», – говорится в распоряжении.

Как отметили в ФАС, Бомбырь работает в ведомстве с 2019 г. За это время он занимал должности главного специалиста-эксперта правового отдела и заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа, а в июне 2025 г. возглавил это подразделение.

На посту заместителя руководителя службы он будет отвечать за работу контрольно-финансового управления и управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

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