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Бывшему пресс-секретарю Зеленского заочно предъявили обвинения в госизмене

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Бывшему пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель заочно предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, обвинения предъявлены по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также об оправдании действий России против Украины.

В СБУ утверждают, что Мендель в своих публичных выступлениях и публикациях в социальных сетях дискредитировала Украину на международной арене.

В ведомстве уточнили, что бывший пресс-секретарь Зеленского находится за пределами страны. В связи с этим обвинения ей предъявлены заочно. В настоящее время, как сообщили в СБУ, продолжаются мероприятия, направленные на привлечение Мендель к ответственности.

В августе Мендель обвинила Зеленского в хищениях средств из государственного бюджета. В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира

В сентябре Зеленский ввел санкции против ряда предприятий и физических лиц, в том числе против Юлии Мендель.

В санкционный список вошли 20 российских судов, 29 российских компаний и 29 граждан РФ. Под санкции попали предприятия, связанные с поставками промышленного оборудования и электроники, а также российские IT-компании.

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