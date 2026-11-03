Бывшему пресс-секретарю Зеленского заочно предъявили обвинения в госизмене
Бывшему пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель заочно предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, обвинения предъявлены по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также об оправдании действий России против Украины.
В СБУ утверждают, что Мендель в своих публичных выступлениях и публикациях в социальных сетях дискредитировала Украину на международной арене.
В ведомстве уточнили, что бывший пресс-секретарь Зеленского находится за пределами страны. В связи с этим обвинения ей предъявлены заочно. В настоящее время, как сообщили в СБУ, продолжаются мероприятия, направленные на привлечение Мендель к ответственности.
В августе Мендель обвинила Зеленского в хищениях средств из государственного бюджета. В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира
В сентябре Зеленский ввел санкции против ряда предприятий и физических лиц, в том числе против Юлии Мендель.
В санкционный список вошли 20 российских судов, 29 российских компаний и 29 граждан РФ. Под санкции попали предприятия, связанные с поставками промышленного оборудования и электроники, а также российские IT-компании.