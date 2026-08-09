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Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в хищениях из бюджета

Ведомости

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в хищениях средств из государственного бюджета. Об этом она написала в соцсети X, комментируя видео инцидента в Одессе, где девушка пыталась помешать сотрудникам военкомата увезти ее молодого человека.

«Вот настоящее лицо Зеленского… Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. <...> Цена – многочисленные жизни и разрушенные семьи», – написала Мендель.

Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала мировое сообщество обратить внимание на происходящее на Украине. «Мир, проснись! Украине нужен мир!» – заявила она.

В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира.

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