Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в хищениях из бюджета
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в хищениях средств из государственного бюджета. Об этом она написала в соцсети X, комментируя видео инцидента в Одессе, где девушка пыталась помешать сотрудникам военкомата увезти ее молодого человека.
«Вот настоящее лицо Зеленского… Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. <...> Цена – многочисленные жизни и разрушенные семьи», – написала Мендель.
Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала мировое сообщество обратить внимание на происходящее на Украине. «Мир, проснись! Украине нужен мир!» – заявила она.
В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира.