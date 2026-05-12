Политика

Главное из заявлений экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Она назвала лидера Украины одним из главных препятствий для достижения мира
Елена Вострикова
Zuma / TASS
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира.

«Ведомости» собрали главные заявления Мендель.

О Донбассе и переговорах с Россией

Во время переговоров в Стамбуле в 2022 г. Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения конфликта, утверждает Мендель.

«А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: "Я не могу отказаться от Донбасса"», – сказала она.

О препятствиях для мира

Мендель заявила, что Зеленский является «одним из самых больших препятствий на пути к миру».

По ее словам, на публике украинский лидер производит одно впечатление, однако вне камер ведет себя иначе.

«Как только выключаются софиты, то Зеленский превращается из плюшевого медведя в разъяренного гризли и уничтожает всех вокруг», – утверждает она.

Также, по ее словам, Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег. «Завершение для него является политическим самоубийством», – подчеркнула Мендель.

О возможном употреблении наркотиков

Мендель назвала разговоры о наркозависимости Зеленского «секретом Полишинеля». По ее словам, лично она никогда не видела президента Украины употребляющим наркотики, однако слышала об этом от людей из его окружения.

«Все эти люди говорят о кокаине», – отметила бывшая пресс-секретарь.

Об отношении к Байдену и НАТО

По словам Мендель, Зеленский считал бывшего президента США Джо Байдена слабым политиком и стремился как можно быстрее добиться вступления Украины в НАТО.

О давлении на украинские элиты и о «пропаганде Геббельса»

Богатые и влиятельные люди на Украине не выступают против Зеленского из-за страха перед санкциями и преследованием, заявила Мендель.

Мендель утверждает, что Зеленский говорил о необходимости масштабной пропагандистской кампании. «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», – процитировала она заявления экс-руководителя.

О способе поддержки Украины

Единственным способом поддержать Украину является достижение мирного соглашения, считает бывшая пресс-секретарь президента Украины. «Люди должны понять, что если вы хотите поддержать Украину, то единственный способ сделать это – настаивать на мирном соглашении», – заявила Мендель.

