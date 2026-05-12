Главное из заявлений экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира.