Главное из заявлений экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии МендельОна назвала лидера Украины одним из главных препятствий для достижения мира
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 г., а также назвала его одним из препятствий для достижения мира.
«Ведомости» собрали главные заявления Мендель.
О Донбассе и переговорах с Россией
Во время переговоров в Стамбуле в 2022 г. Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения конфликта, утверждает Мендель.
«А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: "Я не могу отказаться от Донбасса"», – сказала она.
О препятствиях для мира
Мендель заявила, что Зеленский является «одним из самых больших препятствий на пути к миру».
По ее словам, на публике украинский лидер производит одно впечатление, однако вне камер ведет себя иначе.
«Как только выключаются софиты, то Зеленский превращается из плюшевого медведя в разъяренного гризли и уничтожает всех вокруг», – утверждает она.
Также, по ее словам, Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег. «Завершение для него является политическим самоубийством», – подчеркнула Мендель.
О возможном употреблении наркотиков
Мендель назвала разговоры о наркозависимости Зеленского «секретом Полишинеля». По ее словам, лично она никогда не видела президента Украины употребляющим наркотики, однако слышала об этом от людей из его окружения.
«Все эти люди говорят о кокаине», – отметила бывшая пресс-секретарь.
Об отношении к Байдену и НАТО
По словам Мендель, Зеленский считал бывшего президента США Джо Байдена слабым политиком и стремился как можно быстрее добиться вступления Украины в НАТО.
О давлении на украинские элиты и о «пропаганде Геббельса»
Богатые и влиятельные люди на Украине не выступают против Зеленского из-за страха перед санкциями и преследованием, заявила Мендель.
Мендель утверждает, что Зеленский говорил о необходимости масштабной пропагандистской кампании. «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», – процитировала она заявления экс-руководителя.
О способе поддержки Украины
Единственным способом поддержать Украину является достижение мирного соглашения, считает бывшая пресс-секретарь президента Украины. «Люди должны понять, что если вы хотите поддержать Украину, то единственный способ сделать это – настаивать на мирном соглашении», – заявила Мендель.