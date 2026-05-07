В Кремле рассказали, что нужно для завершения конфликта на Украине

В Кремле рассказали, что нужно для завершения конфликта на УкраинеКиев должен сделать «один серьезный шаг», заявил помощник президента РФ Ушаков
Россия, США и Украина понимают, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Убеждать же друг друга в необходимости этого шага является тратой времени, поскольку решение зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине.
Ушаков напомнил, что в феврале в Женеве состоялся последний раунд переговоров, после чего трехсторонний формат больше не проводился. «Американские участники этих переговоров, были, да и сейчас, заняты другой, достаточно серьезной и важной проблемой», – отметил он, имея в виду конфликт США с Ираном.
«В ходе трехсторонних переговоров сложилась такая ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте этой дипломатической работы. Все понимают, в том числе и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, – сказал Ушаков. – И после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы». По его словам, все стороны это понимают.
«И поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга – это во многом трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского. Если этот шаг будет сделан, то мы резко продвинемся в урегулировании этой ситуации», – добавил он. По словам Ушакова, были использованы все возможности, чтобы убедить украинскую команду в необходимости принятия такого шага: «И украинские переговорщики это прекрасно понимают. Но они также понимают, что все зависит от решения их политического руководства».
Еще летом 2024 г. Владимир Путин заявлял, что для завершения конфликта на Украине Киев должен вывести войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. В марте этого года Зеленский говорил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опровергал конкретные сроки. В апреле Ушаков заявлял, что если бы Украина вывела войска с Донбасса, то это бы открыло перспективы для прекращения боевых действий. Песков 7 мая также сказал изданию Le Point, что конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров 7 мая прибыл в США, чтобы провести встречу с американцами. Агентство Reuters сообщило, что Умеров должен обсудить в том числе активизацию дипломатических усилий для прекращения конфликта. Песков, комментируя визит Умерова в США, сказал, что Россия открыта к продолжению переговорного процесса: «Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение».
Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США проходили 17–18 февраля в Женеве. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. До этого несколько трехсторонних встреч проходили в Абу-Даби.