Еще летом 2024 г. Владимир Путин заявлял, что для завершения конфликта на Украине Киев должен вывести войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. В марте этого года Зеленский говорил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опровергал конкретные сроки. В апреле Ушаков заявлял, что если бы Украина вывела войска с Донбасса, то это бы открыло перспективы для прекращения боевых действий. Песков 7 мая также сказал изданию Le Point, что конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.