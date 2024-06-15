Какие условия Путин выдвинул для прекращения огня и насколько они выполнимы

Военные успехи ВС РФ

В середине февраля, после многомесячных тяжелых атак, Минобороны России подтвердило взятие укрепленного и удерживаемого ВСУ с 2014 г. пригорода Донецка – Авдеевки. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал причиной отступления ВСУ из укрепрайона дефицит снарядов, массированных поставок которых Киев на тот момент ожидал от Запада.

После этого российская зона контроля расширялась. В начале мая Минобороны России заявило о занятии поселка Очеретино к северу от Авдеевки и линии сел к западу от нее, создавая угрозу связи украинских частей в районе Торецка с расположенным западнее Покровском – одной из логистических баз ВСУ в Донбассе. К началу июня линия фронта на этом участке была отодвинута от Донецка более чем на 10 км – бои переместились к северу и юго-западу от Очеретино.

Российские войска также продвигаются к югу от Донецка, постепенно выдавливая ВСУ с занимаемого ими «выступа» в районе Угледара, угрожающего российским коммуникациям с Мариуполем – после занятия пригорода Донецка Марьинки в конце 2023 г. Наконец, несколько месяцев идут бои за город Часов Яр рядом с Бахмутом и к северу от Торецка. Кроме того, российские войска постепенно восстанавливают позиции, утраченные во время украинского контрнаступления лета 2023 г. в Запорожской области. Это район сел Работино на основном направлении прошлогодней атаки ВСУ (в середине мая, согласно заявлению Минобороны России) и Старомайорское (в первой декаде июня).

При этом Путин в своем заявлении не упоминал территорию Харьковской области. Ее небольшая часть контролируется российскими войсками на востоке близ города Купянск, а также после начатых в мае операций – на севере в полосе вдоль границы с Белгородской областью. Еще в середине марта Путин заявил о необходимости создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ. Минобороны России 13 июня сообщало о боях внутри города Волчанск (6 км от границы с Россией) и прилегающих селах Харьковской области.

После начала наступательных действий в приграничных с обстреливаемой ВСУ Белгородской областью районах Харьковщины западные страны заявили, что дадут разрешение на удары по пограничной российской территории поставленным ими дальнобойным оружием. В конце мая согласие подтвердили США. Германия, Франция, Швеция и другие поставляющие Киеву вооружения страны НАТО. Кроме того, в конце мая Дания также дала разрешение на применение планирующихся к передаче Украине истребителей F-16.