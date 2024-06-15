Какие условия Путин выдвинул для прекращения огня и насколько они выполнимы

Какие условия Путин выдвинул для прекращения огня и насколько они выполнимыЭто вывод ВСУ из четырех регионов, отказ Киева от НАТО и снятие санкций
Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Об этом 14 июня на встрече с руководством МИД России заявил российский президент Владимир Путин.
Кроме того, по словам Путина, Москва готова начать мирные переговоры с украинской стороной, если Киев официально заявит об отказе от стремления к вступлению в НАТО. Наконец, добавил президент, базовые соглашения должны быть урегулированы международными договорами, среди которых – полная отмена западных экономических санкций.
Президент напомнил, что предыдущая попытка начать переговоры в Стамбуле в конце марта 2022 г. провалилась. Это произошло, по словам Путина, несмотря на то что Россия тогда отвела армию от Киева, согласившись с доводами посредников, что «нельзя одной из сторон подписывать такие соглашения, как говорили наши западные коллеги, с пистолетом у виска».
Позже помощник президента России Юрий Ушаков, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили журналистам, что в Москве будут ждать рассмотрения предложений в ближайшее время. «Мы будем ожидать, что реакции последуют», – сказал Лавров.
Территории: вывод ВСУ, признание и ситуация на фронте
Нынешнее предложение Путина об отводе подразделений ВСУ из четырех регионов прозвучало уже на фоне сохраняющейся полгода инициативы российской армии на поле боя.
Военные успехи ВС РФ
В середине февраля, после многомесячных тяжелых атак, Минобороны России подтвердило взятие укрепленного и удерживаемого ВСУ с 2014 г. пригорода Донецка – Авдеевки. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал причиной отступления ВСУ из укрепрайона дефицит снарядов, массированных поставок которых Киев на тот момент ожидал от Запада.
После этого российская зона контроля расширялась. В начале мая Минобороны России заявило о занятии поселка Очеретино к северу от Авдеевки и линии сел к западу от нее, создавая угрозу связи украинских частей в районе Торецка с расположенным западнее Покровском – одной из логистических баз ВСУ в Донбассе. К началу июня линия фронта на этом участке была отодвинута от Донецка более чем на 10 км – бои переместились к северу и юго-западу от Очеретино.
Российские войска также продвигаются к югу от Донецка, постепенно выдавливая ВСУ с занимаемого ими «выступа» в районе Угледара, угрожающего российским коммуникациям с Мариуполем – после занятия пригорода Донецка Марьинки в конце 2023 г. Наконец, несколько месяцев идут бои за город Часов Яр рядом с Бахмутом и к северу от Торецка. Кроме того, российские войска постепенно восстанавливают позиции, утраченные во время украинского контрнаступления лета 2023 г. в Запорожской области. Это район сел Работино на основном направлении прошлогодней атаки ВСУ (в середине мая, согласно заявлению Минобороны России) и Старомайорское (в первой декаде июня).
При этом Путин в своем заявлении не упоминал территорию Харьковской области. Ее небольшая часть контролируется российскими войсками на востоке близ города Купянск, а также после начатых в мае операций – на севере в полосе вдоль границы с Белгородской областью. Еще в середине марта Путин заявил о необходимости создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ. Минобороны России 13 июня сообщало о боях внутри города Волчанск (6 км от границы с Россией) и прилегающих селах Харьковской области.
После начала наступательных действий в приграничных с обстреливаемой ВСУ Белгородской областью районах Харьковщины западные страны заявили, что дадут разрешение на удары по пограничной российской территории поставленным ими дальнобойным оружием. В конце мая согласие подтвердили США. Германия, Франция, Швеция и другие поставляющие Киеву вооружения страны НАТО. Кроме того, в конце мая Дания также дала разрешение на применение планирующихся к передаче Украине истребителей F-16.
Предложение президента об отводе ВСУ за административные границы четырех регионов на встрече с МИДом – сигнал США и их военно-политическим союзникам, поддерживающим Киев, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его мнению, это также демонстрация уверенности российского руководства в том, что в последние месяцы инициатива находится на стороне России не только с точки зрения ситуации на поле боя, но и с точки зрения функционирования оборонно-промышленного комплекса.
Судаков считает, что на данный момент западные возможности производства и финансирования поставок вооружений и военной техники для Украины снижаются, а чтобы делать это «на том же уровне, как это было в 2022-2023 гг.», – исчерпаны.
НАТО, внеблоковый статус и юридические сложности
Вторым условием прекращения огня и начала переговоров с Украиной российский президент 14 июня назвал официальный отказ от вступления Украины в НАТО и какие-либо иные военные блоки. «Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация», – уточнил Путин.
При этом цель интеграции в западный военный альянс прописана в конституции страны и закреплена соответствующей поправкой, утвержденной в 2019 г. Кроме того, в 2020 г. НАТО присвоила Украине статус партнера с расширенными возможностями. После начала боевых действий альянс активно снабжал Киев развединформацией, техникой и боеприпасами, а по итогам саммита в Вильнюсе в июле 2023 г. был создан координирующий орган – Совет Украина – НАТО.
По словам доцента Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, внести изменения в конституцию об отказе от интеграции в НАТО и возвращении к внеблоковому статусу может и Рада. При этом, по его словам, огромное значение имеет способ принятия конституционных поправок, так как в ряде случаев некоторые документы легко отменить.
«В наиболее оптимальном для России варианте это должно быть народное волеизъявление украинцев: его отменить сложнее, с ним вынуждены будут считаться даже западные страны», – считает эксперт.
При этом он замечает, что ранее были прецеденты внесения поправок в украинский основной закон и через Конституционный суд. Но кроме поправки в конституцию для укрепления такого выбора Киева и гарантии его для Москвы требуется также подтверждение отказа от интеграции Украины со стороны самого альянса, считает Офицеров-Бельский.
Немедленно начать переговоры с точки зрения украинского права также мешает закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским 30 сентября 2022. Документ запрещает украинским властям контакты по урегулированию с действующим высшим российским руководством.
Российское высшее руководство, в свою очередь, после 20 мая 2024 г., когда закончились изначальные полномочия Зеленского на посту президента, считает его нелегитимным и исключает переговоры с ним. При этом Путин в конце мая заявил, что если в случае продления полномочий президента Украины в законе о военном положении ничего не сказано, то полномочия парламента – Верховной рады – продлеваются. Соответственно, говорил Путин, единственная легитимная власть страны сейчас – это Рада и ее действующий спикер Руслан Стефанчук.
«К сожалению, сейчас сложно представить даже проведение общенационального референдума о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, а также предположить, что Зеленский даст согласие на него, учитывая, что он продолжает отказываться от президентских выборов», – констатирует Офицеров-Бельский.
Снятие западных финансово-экономических санкций
«Естественно, это [мирное урегулирование на Украине, закрепленное в международных договорах] предполагает и отмену всех западных санкций против России», – подчеркнул Путин, выступая 14 июня.
Антироссийские санкции
С момента начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. только Евросоюз ввел 13 пакетов жестких санкций против ключевых российских предприятий, финансовой, транспортной, добывающей и других сфер, ограничил возможности внешней торговли, включая третьи страны. Параллельно санкции вводили также США, Великобритания, Канада, Япония, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия.
Решение об отмене антироссийских санкциях в теории и при благоприятствующих для этого условиях на уровне ЕС может принято довольно легко, на основе второй главы пятого раздела договора о Евросоюзе, считает партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, практика снятия европейских санкций уже опробована – в частности, на примере Ирана в 2015 г. и на основе «ядерной сделки». Но при этом все 27 стран сообща должны проголосовать «за», напоминает Гландин.
Американский кейс более сложен – там нет конкретно программы санкций именно за начало и продолжение Россией спецоперации, продолжает юрист. Кроме того, препятствием для такой инициативы со стороны условного президента США будет позиция конгресса и каждой из его палат, добавляет Гландин. В то же время в Великобритании опция назначать и отменять санкции есть у профильных министров, говорит юрист.
Международный контекст: саммит G7 и конференция в Швейцарии
Заявление Путина прозвучало за сутки до начала конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Участие в мероприятии 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке подтвердили 78 стран. При этом Россию туда не пригласили.
О «мирной» конференции в Швейцарии
МИД Швейцарии объяснил то, что Россию не пригласили, отказом Москвы от участия в таком мероприятии. И действительно, МИД России неоднократно критиковал грядущий саммит, отмечая, что он «не имеет ничего общего с миром».
На мероприятии среди прочего участники обсудят обмен военнопленными по формуле «всех на всех», а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности – только три из десяти пунктов «формулы Зеленского», которая была презентована в ноябре 2022 г. на саммите «двадцатки» на Бали. Собравшиеся не будут обсуждать требование о выводе российских войск за украинские границы 1991 г.
В саммите примут участие страны Запада, отчасти – глобального Юга с Индией (единственный член БРИКС) и две страны СНГ – Армения и Молдавия. Другие члены БРИКС – Китай, Саудовская Аравия и Бразилия и ЮАР – решили не участвовать в мероприятии, сославшись на различные причины, в том числе на необходимость участия двух сторон конфликта.
Кроме того, перед конференцией в Швейцарии завершится длящийся с 13 июня саммит G7 в итальянском Бриндизи с участием Зеленского. Как сообщает Bloomberg, среди принятых там решений – подтверждение намерения предоставить Киеву до конца года кредиты на $50 млрд, которые планируют погашать из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, страны G7 согласились, что Россия должна выплатить Украине ущерб в $486 млрд. Наконец, «семерка» намерена еще больше ужесточить возможности по экспорту российской нефти и металлов.
Предложения Путина по началу мирных переговоров уже вызвали реакцию на Западе. Например, днем 14 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва не имеет право диктовать Киеву подобные условия. Он предложил Путину самому вывести войска. Примерно то же самое заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В то же время Economist со ссылкой на неназванного западного дипломата сообщил 14 июня, что «конец 2024 г. или позже» – наиболее вероятная дата начала мирных переговоров в зависимости от результатов на поле боя и президентских выборов в США в ноябре.
Нынешнее выступление президента об условиях переговоров не в последнюю очередь приурочено к саммиту «семерки» и швейцарской конференции по Украине, согласен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, цель совещания с руководящим составом МИДа – заочно представить российскую позицию и предложения. «Аудитория, на которую направлено это выступление, прежде всего внешняя. Путин в очередной раз очень подробно излагает российский нарратив, который не принимается на Западе и не вполне усвоен на Юге и Востоке», – замечает он.
Но эксперт убежден, что ход нынешнего саммита от этого не поменяется. В первую очередь это связано с тем, что на нем не будут обсуждать «формулу мира» Зеленского, тогда как сегодняшнее выступление Путина – «формула мира по-русски». «Повестку саммита ведь сознательно сузили до весьма прикладных вопросов», – подчеркнул Лукьянов. Что касается сути предложенного президентом России, то оппоненты, скорее всего, сосредоточат критику на территориальных требованиях Москвы, отметил эксперт.