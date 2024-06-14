Что известно о спикере Верховной рады Украины Стефанчуке

Что известно о спикере Верховной рады Украины СтефанчукеС ним, в отличие от Зеленского, Путин допускает возможность переговоров
В отличие от президентских полномочий, конституция Украины предусматривает сохранение легитимности парламента (Верховной рады) во главе со спикером Русланом Стефанчуком, делая его постоянно действующим органом власти в условиях военного положения. Об этом в очередной раз 14 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России. Там же им были озвучены и условия для прекращения огня и начала мирных переговоров: отвод ВСУ за границы присоединенных от референдума регионов, официальный отказ от стремления вступить в НАТО, а также возвращение к внеблоковый статусу.
«Именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти <...> причем председатель Верховной рады, исполняющий обязанности президента, в силу статей 106 и 112, наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами – все там черным по белому прописано», – подчеркнул Путин (цитата по сайту Кремля).
По его словам, легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины и руководителя исполнительной власти завершилась. «Повторю, источник действующего киевского режима – это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся: исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 г., узурпирована и удерживается незаконным путем. По факту является нелегитимной», – сказал глава государства. Он добавил, что речь идет о «сговоре» исполнительной власти Украины, руководства Рады, парламентского большинства, направленном на «узурпацию» государственной власти, что является уголовным преступлением по украинским законам.
Ранее президент уже не раз подчеркивал легитимность законодательной власти Украины, высказывая совершенно иное мнение относительно исполнительной. 28 мая перед вылетом из Ташкента в Москву во время пресс-конференции глава государства пояснил журналистам, что согласно ст. 111 украинской конституции после истечения президентских полномочий (официально срок полномочий Зеленского истек 20 мая) в условиях военного положения власть передается спикеру парламента.
«Но есть 111-я статья конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Это такой предварительный анализ, надо внимательнее посмотреть», – сказал Путин.
Позже, в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня российский президент снова высказался по этой теме. «Предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины показывает, что действующие исполнительные органы власти легитимность утратили», – сказал тогда Путин.
При этом, он повторно подчеркнул сохранение легитимности украинского парламента. «Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти с кем», – подчеркнул российский лидер.
Сейчас пост спикера Верховной рады занимает Руслан Стефанчук. В конце мая он отреагировал на слова о легитимности исполнительной и законодательной власти Украины на своей странице в Facebook (владелец Meta запрещен и признан экстремистской организацией в России). Он заявил, что конституция старны позволяет Зеленскому исполнять обязанности президента страны даже после истечения официального срока полномочий. Стефанчук сослался на часть 1 статьи 108, в соответствии с которой президент выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины.
Действующий спикер Рады родился в 1975 г. в западноукраинском Тернополе. По образованию юрист, долгое время работал в образовательной сфере и получил ученое звание профессора и степень доктора юридических наук. Во время учебы в Хмельницком институте регионального управления и права Стефанчук играл в команде КВН под названием «Три толстяка». В украинской лиге одним из соперников ее соперников была команда «95-й квартал», в которой играл Зеленский.
Политическую карьеру Стефанчук пытался начать и до решения Зеленского баллотироваться в президенты. В начале 2000-х гг. он работал в институте законодательства Верховной рады и вступил в партию «Собор» (была основана в марте 2000 г., сотрудничала с блоком бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко) и руководил партийной ячейкой в Хмельницке. Но значительную часть жизни с того времени он провел в академической среде: писал статьи и преподавал в Институте государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины.
В 2018 г. Стефанчук вошел в избирательный штаб будущего президента Зеленского. Туда он попал, предположительно, по рекомендации юриста из ближайшего окружения Зеленского Сергея Нижнего, с которым сам Стефанчук учился в Хмельницком институте. В итоге ему было предложено заведовать идеологической частью президентской кампании. «В основе идеологии нашей партии [ "Слуга народа" ] лежит идеология либертарианства», – сказал Стефанчук в одном из интервью в 2019 г.
После победы Зеленского на президентских выборах в мае 2019 г. Стефанчука назначили официальным представителем главы государства в Раде. На внеочередных парламентских выборах в июле того же года его избрали депутатом от партии «Слуга народа», вторым номером в списке после Дмитрия Разумкова (был спикером до 2021 г.). В августе 2019 г. его избрали первым вице-спикером Рады IX созыва. В октябре 2021 г. Стефанчук занял место спикера.
В мае Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) подготовил доклад, рассматривающий правовые аспекты легитимности пребывания Владимира Зеленского в должности президента Украины после 20 мая 2024 г. Авторы приходят к выводу, что юридически Зеленский станет лицом, «действующим от имени президента», а точку в этом вопросе должен поставить народ Украины
Стефанчук, по крайней мере юридически, сейчас занимает высшую политическую должность в украинской политсистеме, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Но эксперт уточняет, что надеяться на личную инициативу этого политика нельзя не только потому что у него нет амбиций, но и из-за его лояльности Зеленскому, которую он не раз подтверждал. Сложность для Стефанчука, по мнению Скорикова, заключается еще и в отсутствии высокого уровня узнаваемости его фигуры среди обычных украинских граждан.