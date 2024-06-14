В отличие от президентских полномочий, конституция Украины предусматривает сохранение легитимности парламента (Верховной рады) во главе со спикером Русланом Стефанчуком, делая его постоянно действующим органом власти в условиях военного положения. Об этом в очередной раз 14 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России. Там же им были озвучены и условия для прекращения огня и начала мирных переговоров: отвод ВСУ за границы присоединенных от референдума регионов, официальный отказ от стремления вступить в НАТО, а также возвращение к внеблоковый статусу.