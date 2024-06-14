Путин заявил об узурпации исполнительной власти на Украине

«...Ну, а затем избавятся, конечно, от тех деятелей, которые будут принимать под давлением Запада эти непопулярные решения. Выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других – тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией. Отсюда, возможно, и задумка с отменой очередных президентских выборов на Украине», – сказал президент России.