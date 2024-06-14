Путин заявил об узурпации исполнительной власти на Украине
Власть на Украине узурпирована, истинными хозяевами страны являются глобалистские элиты, находящиеся за океаном. Они пытаются возложить на исполнительную власть бремя принятия непопулярных решений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа.
Российский лидер назвал в числе таких решений дальнейшее снижение призывного возраста на службу по мобилизации на Украине.
«...Ну, а затем избавятся, конечно, от тех деятелей, которые будут принимать под давлением Запада эти непопулярные решения. Выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других – тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией. Отсюда, возможно, и задумка с отменой очередных президентских выборов на Украине», – сказал президент России.
Путин также напомнил, что в мае 2014 г. конституционный суд Украины вынес решение о том, что президент избирается на пять лет, независимо от его избрания на внеочередных или очередных выборах. Кроме того, конституционный статус президента не содержит норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего.
«Это означает, что президентский срок избранного ранее главы Украины истек. Вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», – подчеркнул глава российского государства.
Президент добавил, что нынешняя трагическая страница украинской истории началась с антиконституционного переворота 2014 г.
«Повторю: источник действующего киевского режима – это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся. Исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 г., узурпирована и удерживается незаконным путем, по факту является нелегитимной», – заявил Путин.
7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявлял, что исполнительная власть Украины по закону утратила легитимность. По словам президента, по украинской конституции, полномочия в связи с действием военного положения продлеваются у Верховной рады. При этом он указал, что в период военного положения выборы на Украине не проводятся.
Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 8 мая еще на 90 дней.