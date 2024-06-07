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Президент России: власть Украины утратила легитимность

Ведомости

Исполнительная власть Украины по закону утратила легитимность, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа.

«Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные органы власти легитимность утратили», – сказал Путин.

Президент указал, что, согласно конституции Украины, полномочия в связи с действием военного положения продлеваются у Верховной рады. При этом он указал, что в период военного положения выборы на Украине не проводятся.

«Но там не сказано, что они пролонгируются. <...> Это очень важно. Если не сказано, значит, этого нет», – заявил Путин. По его словам, «похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти». Глава государства уточнил, что переговоры все же возможны, но со спикером Верховной рады, поскольку его полномочия продлеваются.

28 мая Путин также заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он указывал, что государственность Украины основывается на идее парламентской республики, а не президентской. По его словам, таким образом выстроены конституция и правовые акты.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 8 мая еще на 90 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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