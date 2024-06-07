Президент России: власть Украины утратила легитимность
Исполнительная власть Украины по закону утратила легитимность, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа.
«Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные органы власти легитимность утратили», – сказал Путин.
Президент указал, что, согласно конституции Украины, полномочия в связи с действием военного положения продлеваются у Верховной рады. При этом он указал, что в период военного положения выборы на Украине не проводятся.
«Но там не сказано, что они пролонгируются. <...> Это очень важно. Если не сказано, значит, этого нет», – заявил Путин. По его словам, «похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти». Глава государства уточнил, что переговоры все же возможны, но со спикером Верховной рады, поскольку его полномочия продлеваются.
28 мая Путин также заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он указывал, что государственность Украины основывается на идее парламентской республики, а не президентской. По его словам, таким образом выстроены конституция и правовые акты.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 8 мая еще на 90 дней.