Президент России: власть Украины утратила легитимность

«Но там не сказано, что они пролонгируются. <...> Это очень важно. Если не сказано, значит, этого нет», – заявил Путин. По его словам, «похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти». Глава государства уточнил, что переговоры все же возможны, но со спикером Верховной рады, поскольку его полномочия продлеваются.