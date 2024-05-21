Срок полномочий Владимира Зеленского подошел к концу

Срок полномочий Владимира Зеленского подошел к концуРоссия может использовать это как аргумент в дипломатии
Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально истек 20 мая. Но выборы нового главы государства к этому моменту так и не состоялись. Вопрос о легитимности Зеленского имеет не только юридически-правовое, но и политическое значение.
Еще в ноябре 2023 г. Зеленский заявил, что президентские выборы будут «не ко времени» в связи с введенным в стране с февраля 2022 г. военным положением. Хотя еще летом того же года он допустил возможность проведения выборов, если западные страны профинансируют их организацию и проведение. Тогда даже со стороны союзников Киева были слышны призывы все же провести выборы. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что проведение выборов было бы «наилучшим символом принятия демократии» Украиной. Среди американских политиков были и другие, кто критиковал неготовность Зеленского провести выборы. Во время процедуры одобрения очередного пакета военной помощи для Украины в конгрессе США некоторые республиканцы настаивали на приостановке финансирования и поставок вооружений в связи с истечением официального срока полномочий Зеленского. Но на более высоком уровне политики ЕС и США предпочли высказаться более сдержанно, подчеркивая, что проведение или непроведение выборов – внутреннее дело Украины.
Статус Зеленского после 20 мая обсуждается и в России. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил 20 мая, что Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть в стране. Во время визита в Китай 17 мая президент России Владимир Путин подчеркнул: «По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить правовая система самой Украины». Он добавил, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
Статья 103 конституции страны ограничивает срок пребывания Зеленского на посту президента пятью годами. Одновременно с этим в ст. 108 говорится, что занимающий должность выполняет эти полномочия до инаугурации нового президента. Также есть отдельный закон о правовом режиме военного положения (ст. 19), согласно которому проведение выборов президента и депутатов Верховной рады невозможно во время его действия. Военное положение предусматривает не продление полномочий Зеленского, а отмену выборов, что находится в ведении конституционного суда, как и определение внутренней легитимности Зеленского, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов.
Вопрос о статусе Зеленского может актуализироваться и в преддверии так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться в швейцарском городе Бюргенштоке 15–16 июня. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны – партнеры Москвы воздержаться от посещения мероприятия.
Из-за отмены выборов Зеленский пользуется ограниченной легитимностью, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Как показывают данные опросов, президент Украины уже давно не лидер рейтинга. Как итог – Зеленскому необходимо всеми силами легитимизировать себя, для чего в качестве площадки будет использована конференция в Швейцарии. В свою очередь, президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что вопрос легитимности Зеленского должен рассматриваться правовой системой Украины. Учитывая, что подобный намек был сделан на встрече с ближайшим партнером России, его можно трактовать как намек странам глобального Юга не относиться к Зеленскому серьезно, считает Скориков.
Но отказать Зеленскому в легитимности могут разве что Россия и Белоруссия, уточняет Денисов. Даже дружественные России страны вроде Китая и Ирана не пойдут на такой шаг. Запад также признает Зеленского, так что говорить о тотальной внешней нелегитимности президента Украины не приходится. Что же касается договороспособности Зеленского, то ее эксперт оценивает весьма скромно. По мнению Денисова, контуры будущих переговоров должны определиться в контактах России с США, а не с несамостоятельным Киевом.
31 марта на Украине должны были пройти выборы президента. Согласно мартовскому опросу украинской социологической компании Socis, на потенциальных президентских выборах победу с 41,4% голосов одержал бы бывший главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, за Зеленского отдали бы свой голос 23,7%. Во втором туре Залужный получил бы 67,5%, а Зеленский – 32,5%.
По оценке авторов доклада Российского общественного института избирательного права о правовых аспектах легитимности пребывания Зеленского в должности президента после 20 мая («Ведомости» ознакомились с его текстом), формально существующая юридическая конструкция «пролонгации» полномочий Зеленского с учетом введенного военного положения порочна с точки зрения публичного права, в котором применяется принцип «все, что не разрешено, запрещено». «Императивное дозволение оставаться Зеленскому в должности президента Украины на сегодняшний день в законодательстве Украины отсутствует», – говорится в докладе. При этом отмечается, что вопрос международного признания и легитимности Зеленского будет решаться представителями различных государств и международных организаций, исходя из «политической целесообразности», а окончательную точку в этом вопросе поставит украинский народ, если он будет допущен к свободным выборам.