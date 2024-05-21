Срок полномочий Владимира Зеленского подошел к концу

Еще в ноябре 2023 г. Зеленский заявил, что президентские выборы будут «не ко времени» в связи с введенным в стране с февраля 2022 г. военным положением. Хотя еще летом того же года он допустил возможность проведения выборов, если западные страны профинансируют их организацию и проведение. Тогда даже со стороны союзников Киева были слышны призывы все же провести выборы. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что проведение выборов было бы «наилучшим символом принятия демократии» Украиной. Среди американских политиков были и другие, кто критиковал неготовность Зеленского провести выборы. Во время процедуры одобрения очередного пакета военной помощи для Украины в конгрессе США некоторые республиканцы настаивали на приостановке финансирования и поставок вооружений в связи с истечением официального срока полномочий Зеленского. Но на более высоком уровне политики ЕС и США предпочли высказаться более сдержанно, подчеркивая, что проведение или непроведение выборов – внутреннее дело Украины.