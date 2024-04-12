К чему приведет ужесточение правил мобилизации на Украине

Из первоначальной версии законопроекта депутаты изъяли норму об обязательном наличии у военнообязанного или призывника электронного кабинета, через который сотрудники ТЦК могли рассылать повестки. Теперь граждане смогут регистрировать свою страницу добровольно, а повестки им будут рассылать только в бумажном виде. Кроме того, из документа убрали норму о демобилизации военных, отслуживших 36 месяцев во время военного положения. Как сообщают украинские СМИ, на изъятии данного пункта настоял генштаб. Согласно документу, от мобилизации освобождаются все сотрудники полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, прокуратуры и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме них бронь могут получить руководители госорганов, судьи, депутаты, министры и их заместители, а также сотрудники стратегических предприятий.