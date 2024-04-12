К чему приведет ужесточение правил мобилизации на Украине

К чему приведет ужесточение правил мобилизации на УкраинеЗа их неисполнение предусмотрено лишение прав и штрафы
Пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации был принят во втором, окончательном чтении 11 апреля Верховной радой Украины, сообщила пресс-служба украинского парламента. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении еще 7 февраля, но с тех пор документ находился на доработке в профильном парламентском комитете. За это время в проект внесли порядка 4000 правок. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому и в случае подписания вступит в действие через месяц – примерно в середине мая.
Документ предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной. Граждане смогут самостоятельно выбирать год прохождения службы до достижения 24 лет. Срок базовой военной службы в мирное время составит до пяти месяцев, а во время военного положения – до трех месяцев.
В законопроекте также сказано, что все военнообязанные мужчины (в том числе проживающие за границей) в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней со дня вступления закона в силу будут обязаны обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.) – рост в 10 раз по сравнению с текущими штрафами, а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.
Еще сотрудники полиции, погранслужбы и ТЦК смогут задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы. Без военного билета граждане также не смогут получить новые паспорта за рубежом. При этом сам военный билет граждане смогут получить лишь на территории Украины.
Из первоначальной версии законопроекта депутаты изъяли норму об обязательном наличии у военнообязанного или призывника электронного кабинета, через который сотрудники ТЦК могли рассылать повестки. Теперь граждане смогут регистрировать свою страницу добровольно, а повестки им будут рассылать только в бумажном виде. Кроме того, из документа убрали норму о демобилизации военных, отслуживших 36 месяцев во время военного положения. Как сообщают украинские СМИ, на изъятии данного пункта настоял генштаб. Согласно документу, от мобилизации освобождаются все сотрудники полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, прокуратуры и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме них бронь могут получить руководители госорганов, судьи, депутаты, министры и их заместители, а также сотрудники стратегических предприятий.
Принятый законопроект подтверждает ранее действующее право на отсрочку от мобилизации для многодетных отцов (кроме имеющих задолженность по уплате алиментов), одиноких родителей, усыновителей и тех граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий на Украине.
В начале апреля Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В конце прошлого года президент Украины заявил, что для прорыва на поле боя украинское военное руководство предложило дополнительно призвать 500 000 резервистов. Правда, впоследствии тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг эту информацию. А в марте новый командующий Александр Сырский сообщил, что после уточнения боевого состава армии «эта цифра существенно была уменьшена».
Украинское общество заметно устало от конфликта и все меры, направленные на ужесточение мобилизации, вызывают в обществе резкое отторжение, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. По мнению эксперта, принятый документ вряд ли поможет ВСУ: страна пребывает в слишком глубоком системном кризисе. «Большая часть резервистов будет сопротивляться мобилизации. При этом не стоит говорить, что закон выльется в массовую волну негодования и серьезно ударит по позициям Зеленского. Для этого нужна явная консолидирующая сила, которой пока нет», – объяснил эксперт.
Украинское общество негативно отреагирует на новый закон о мобилизации, соглашается заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Именно по этой причине, продолжает эксперт, депутаты долго тянули с принятием документа во втором чтении. В то же время, по словам эксперта, общественное негодование не помешает властям проводить облавы уклонистов и перебрасывать украинцев на линию фронта.
Этот закон, отмечает Шишкин, также коснется и украинских беженцев, проживающих в странах Европы, где общественное мнение уже настроено на депортацию украинцев.