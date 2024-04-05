Москва готова к переговорам, но вариации «формулы Зеленского» ее не устраивают

Российский министр поддержал в своей речи призывы собравшихся коллег к странам Запада и Украине не обсуждать кризис, связанный с Россией, без ее участия. При этом Россия готова обсуждать и вопросы безопасности Украины, но с учетом новых реалий, сказал министр. Лавров считает, что в данный момент дипломатическая ситуация вокруг Украины «патовая», но это сделала не Россия. «Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского», – пусть об этом скажут», – добавил глава МИДа.