Москва готова к переговорам, но вариации «формулы Зеленского» ее не устраивают

Москва готова к переговорам, но вариации «формулы Зеленского» ее не устраиваютРоссия не пойдет на возвращение к границам ни 1991, ни 2022 года, сказал Сергей Лавров
Россия готова к диалогу об урегулировании украинского кризиса только в том случае, если будут учтены ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после круглого стола по тематике Украины, который прошел 4 апреля в Дипломатической академии МИДа. В дискуссии приняли участие послы более чем из 70 стран глобального Юга и Востока, отметили в ведомстве.
Российский министр поддержал в своей речи призывы собравшихся коллег к странам Запада и Украине не обсуждать кризис, связанный с Россией, без ее участия. При этом Россия готова обсуждать и вопросы безопасности Украины, но с учетом новых реалий, сказал министр. Лавров считает, что в данный момент дипломатическая ситуация вокруг Украины «патовая», но это сделала не Россия. «Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского», – пусть об этом скажут», – добавил глава МИДа.
Министр также отметил усилия других стран, в частности Китая, добавив, что КНР на сегодняшний день предложила наиболее четкий и разумный план урегулирования вокруг Украины. В конце февраля 2023 г. Пекин опубликовал свою позицию из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Она включала в себя уважение суверенитета, гарантии территориальной целостности всех стран, прекращение боевых действий, отказ от усиления и расширения военных блоков, прекращение односторонних санкций и др.
Запад же, по словам Лаврова, всеми силами старается протолкнуть так называемую «формулу Зеленского».
По его словам, тот идет на всевозможные уловки, чтобы упомянутая формула обрела поддержку: в переговорах о мире на ее основе должно поучаствовать максимально большое количество стран. При этом риторику о том, что в случае проигрыша Украины Россия нападет на страны НАТО, Лавров вслед за президентом России Владимиром Путиным описал словами «бред» и «чушь».
К лету 2024 г. в Швейцарии планируется подготовить саммит по урегулированию украинского конфликта. Россия, как говорила представитель МИДа Мария Захарова, заранее отказывается от участия в этом саммите, даже если ее пригласят. Участие в саммите не исключал посол Китая Ван Шитин. Впрочем, издание Politico со ссылкой на источники писало, что в случае отсутствия в Швейцарии представителей России КНР может бойкотировать мероприятие.
В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых восстановление «территориальной целостности Украины», включая контроль над Крымом, вывод российских войск с ее территории. По мнению Лаврова, «формула Зеленского» представляет собой, по сути, капитуляцию России.
Москва откажется от переговоров, даже если Украина согласится на возвращение ее границ 2022 г., а не 1991 г., как того требует формула. «Формула являет собой ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 г. Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 г. Ну, мечтать не вредно», – оценил риторику украинского президента Лавров.
Встреча Лаврова с послами незападных государств создала необходимый информационный фон перед встречей в Швейцарии, считает научный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Четкий посыл министра об отношении к «формуле Зеленского» не даст никому поддаться соблазну некорректно интерпретировать российскую позицию, добавляет он. Украина в некотором смысле уперлась в потолок – в пул стран-сторонников не входят основные игроки глобального Юга, говорит эксперт.
И на этом фоне Киев стал менять тактику: если раньше он призывал поддержать все пункты своего плана, то теперь предлагает другим государствам выбрать те, под которыми они готовы подписаться. И главное – вовлечь наибольшее число стран, которые стараются дистанцироваться от конфликта, подчеркивает Кортунов. Но добиться мира через переговоры без участия России и без готовности идти на компромиссы не получится, уверен Кортунов.
3 апреля о переговорном процессе говорил и министр обороны России Сергей Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Глава российского военного ведомства отметил готовность Москвы к диалогу по Украине на основе «стамбульской мирной инициативы» марта 2022 г.
В стамбульском процессе, о котором вспомнил Шойгу, было много разных направлений: по гарантиям безопасности, будущей структуре и численности ВСУ, территориальным вопросам и т. п. Наибольший прогресс в 2022 г. был достигнут именно по вопросу гарантий безопасности, говорит Кортунов, и, возможно, именно в этой части стамбульские соглашения актуальны до сих пор.