На борту находятся 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 51 кг кислорода, 261 кг продовольствия и 41 кг медикаментов и средств профилактики невесомости. Космонавты также получат оборудование для поддержания работы станции, проведения научных экспериментов и санитарных нужд.