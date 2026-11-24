Грузовой корабль «Прогресс МС-36» стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-36» стартовала с космодрома Байконур, сообщил «Роскосмос». Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 2,4 т грузов.
На борту находятся 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 51 кг кислорода, 261 кг продовольствия и 41 кг медикаментов и средств профилактики невесомости. Космонавты также получат оборудование для поддержания работы станции, проведения научных экспериментов и санитарных нужд.
Основным грузом корабля стал робототехнический комплекс «Теледроид», предназначенный для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности МКС. В состав комплекса входят антропоморфный манипулятор с 30 степенями подвижности и внешние обзорные телекамеры.
Робот адаптирован для работы со стандартными космическими инструментами и защищен от воздействия вакуума, радиации и перепадов температур. Модульная конструкция позволяет ремонтировать его непосредственно на станции.
19 сентября предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС. Он доставил более 2,4 т грузов, включая экзоскелет для дистанционного управления «Теледроидом».
В конце апреля «Прогресс МС-34» доставил на станцию 2518 кг грузов, в том числе топливо, питьевую воду, кислород и 483 кг продовольствия.