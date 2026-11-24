Роскачество предупредило о схеме обмана с дешевой красной икрой
Мошенники в преддверии Нового года предлагают купить красную икру по заниженным ценам в Telegram. Об этом рассказали в Роскачестве, передает «РИА Новости».
Злоумышленники предлагают купить икру «напрямую от производителей» по ценам ниже рыночных. По оценкам Роскачества, схема рассчитана на предпраздничный ажиотаж, когда спрос на деликатесы резко растет, а «бдительность покупателей снижается».
В мессенджере создана сеть из более чем 30 каналов, которые выдают себя за поставщиков с Дальнего Востока и севера России. Для привлечения к своей «продукции» они используют домовые чаты, где представляются официальными магазинами.
Условия сделки – полная предоплата. После перевода средств фейковый продавец перестает выходить на связь или блокирует пользователя.
23 ноября «РИА Новости» писало, что мошенники перед Новым годом рассылают сообщения с предложениями получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов и предлагают перейти по ссылке, чтобы оформить выплату, например, в размере 15 000 руб. Затем жертву просят ввести данные банковской карты. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты могут получить доступ к счетам.