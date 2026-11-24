23 ноября «РИА Новости» писало, что мошенники перед Новым годом рассылают сообщения с предложениями получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов и предлагают перейти по ссылке, чтобы оформить выплату, например, в размере 15 000 руб. Затем жертву просят ввести данные банковской карты. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты могут получить доступ к счетам.