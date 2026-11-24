Песков: дата следующего раунда переговоров в Абу-Даби пока не определена
Даты нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что при этом есть понимание, что диалог должен быть продолжен.
23 ноября Песков говорил, что Россия пока исходит из того, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби. При этом он допустил и другие варианты мест проведения трехсторонней встречи.
До этого пресс-секретарь российского президента сообщил о скором проведении нового раунда переговоров. 16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что новый раунд также пройдет в Абу-Даби, так как эта площадка устраивает российскую сторону.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, Украины и США, основным итогов которых стала договоренность о новом масштабном обмене пленными. На следующий день президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.