Песков: Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров с Си Цзиньпином и Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин не передавал лидерам Китая и США никаких документов на встрече в Шэньчжэне.
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне прошла первая трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Трампа. Продолжительность переговоров превысила полтора часа. По итогам лидеры приняли декларацию о мире.
20 ноября Трамп заявлял, что РФ, США и Китай - три самые могущественные государства мира, особенно в технологической сфере.