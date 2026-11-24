Песков: Москве пока неясна роль Европы в урегулировании на Украине
Россия пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, европейские страны настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби. При этом российская сторона пока не видит «добавленной стоимости» от их участия в мирном процессе.
23 ноября представитель Кремля говорил о намерении Москвы инициировать контакты с участниками «коалиции желающих». По его словам, российская сторона хочет выяснить, насколько позиция европейских государств соответствует задачам мирного урегулирования.
В тот же день официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о неготовности Европы к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, такие консультации возможны после прекращения огня на Украине и должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила представителей европейских стран в российскую столицу для обсуждения их предложений по урегулированию конфликта. На следующий день Песков уточнил, что конкретные сроки возможного визита пока не определены.