В тот же день официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о неготовности Европы к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, такие консультации возможны после прекращения огня на Украине и должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза.