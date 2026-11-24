Хуснуллин: в России сдадут около 100 кв. км жилья по итогам 2026 года
В России сдадут около 100 кв. км жилья в 2026 г. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью журналисту «Вестей» Марии Кудрявцевой.
«У нас несколько ниже в этом году будет ввод жилья. Но это было планово. Мы понимали, что удерживать больше 100 млн [кв. м] каждый год в такой ситуации будет непросто», – сказал он.
В интервью «Вестям» Хуснуллин также рассказал, что в 2026 г. построят и реконструируют 27 000 км дорог. По его словам, продолжается развитие трассы М-12 «Восток» в направлении Тюмени. В ближайшее время власти рассчитывают открыть этот участок. Также ведется работа над обходами Тюмени, Омска и Новосибирска, расширением дорожной сети и подъездом к Владивостоку.
«Ведомости» писали, что спрос на новостройки в городах-миллионниках упал почти на 15%. В январе – октябре в 16 городах-миллионниках, а также Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках, их суммарная площадь составила 8,55 млн кв. м. Сокращение числа сделок на первичке эксперты объяснили замедлением роста доходов населения и недоступной ипотекой.