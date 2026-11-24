Оппозиция Армении отказалась поддержать новую конституцию
Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и другие оппозиционные силы намерены не допустить проведения референдума по принятию новой конституции страны. Они выступают против проекта, который считают продиктованным внешними силами. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Документ поддержали партия Карапетяна и еще 13 оппозиционных сил. Они заявили об отказе одобрять предлагаемые изменения основного закона.
Карапетян заявил, что новая конституция, предложенная властями Армении, не будет принята. В своем заявлении, переданном из СИЗО, политик вновь обвинил действующее руководство страны в попытке под внешним давлением навязать обществу основной закон, который, по его утверждению, продиктован президентом Азербайджана. Он также заявил, что предметом уступок не должны становиться демократические принципы, право граждан на достойную жизнь в Армении и стремление страны выстраивать мирные отношения с соседями.
Проект новой конституции, представленный премьер-министром Николом Пашиняном, предусматривает отказ от упоминания Декларации о независимости, в которой содержатся отсылки к Карабаху и геноциду армян 1915 г. Также предлагается убрать изображение горы Арарат с государственного герба, провести проверку судей с возможностью увольнения не прошедших ее и лишить права голоса граждан, постоянно не проживающих в Армении.
23 ноября Пашинян опубликовал проект новой конституции республики на специальном интернет-портале, предназначенном для общественного обсуждения. В преамбуле проекта отсутствует упоминание Декларации о независимости Армении, принятой 23 августа 1990 г. В ее начале содержится ссылка на совместное постановление Армянской ССР и Нагорного Карабаха 1989 г. о воссоединении.
В тот же день армянский премьер-министр пообещал покинуть свой пост, если граждане страны на референдуме проголосуют против принятия новой конституции. В случае одобрения конституции он пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих парламентских выборах независимо от того, будут они очередными или досрочными. До их проведения Пашинян намерен заниматься окончательным закреплением мира с Азербайджаном. Премьер предложил оппозиции поддержать проведение референдума, поскольку правящей партии «Гражданский договор» не хватает шести голосов для принятия соответствующего решения.