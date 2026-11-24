В тот же день армянский премьер-министр пообещал покинуть свой пост, если граждане страны на референдуме проголосуют против принятия новой конституции. В случае одобрения конституции он пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих парламентских выборах независимо от того, будут они очередными или досрочными. До их проведения Пашинян намерен заниматься окончательным закреплением мира с Азербайджаном. Премьер предложил оппозиции поддержать проведение референдума, поскольку правящей партии «Гражданский договор» не хватает шести голосов для принятия соответствующего решения.