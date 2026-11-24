В Колумбии при взрыве автомобиля у администрации пострадал 21 человек
В колумбийском городе Вильявисенсио при взрыве заминированного автомобиля возле здания администрации департамента Мета пострадал 21 человек. Инцидент произошел вечером 23 ноября в центре города, сообщает Noticias Caracol со ссылкой на местные власти. Погибших нет.
По предварительным данным пожарной службы, автомобиль находился в 10–15 м от здания администрации рядом с площадью Лос-Либертадорес. Взрыв произошел около 21:30 по местному времени. Повреждения получили расположенные поблизости здания, в том числе ресторан El Samán. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Губернатор департамента Мета Рафаэла Кортес осудила нападение и пообещала привлечь виновных к ответственности. «Мы будем преследовать их, задерживать и добиваться, чтобы они ответили перед правосудием. Безнаказанности не будет», – заявила она.
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нападении наркотеррористов. Он пообещал задействовать силы безопасности для поиска причастных к взрыву и сообщил о намерении посетить Вильявисенсио 24 ноября.
17 мая стало известно об убийстве главы предвыборного штаба де ла Эсприэльи Маурисио Девиа Эскобара и его помощника Фабиана Кардоны. Нападение произошло 15 мая в департаменте Мета. Тогда политик также назвал произошедшее проявлением наркотерроризма.