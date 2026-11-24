По предварительным данным пожарной службы, автомобиль находился в 10–15 м от здания администрации рядом с площадью Лос-Либертадорес. Взрыв произошел около 21:30 по местному времени. Повреждения получили расположенные поблизости здания, в том числе ресторан El Samán. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.