Кушнер отметил, что сочувствует Зеленскому, однако считает публичную манеру Киева вести переговоры контрпродуктивной. По его мнению, Украина должна осознать, что после завершения конфликта ее ждет более благоприятное будущее. В публикации говорится, что во время обсуждения возможных поставок дизельного топлива в обмен на смягчение санкций Зеленский выразил протест. В ответ Трамп тогда заявил, что Украине следует избрать нового президента.