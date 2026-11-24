Кушнер пытался убедить Трампа смягчить риторику в адрес Зеленского
Спецпосланник США Джаред Кушнер рассказал, что пытался убедить американского президента Дональда Трампа перестать критиковать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью журналу New York.
Кушнер отметил, что сочувствует Зеленскому, однако считает публичную манеру Киева вести переговоры контрпродуктивной. По его мнению, Украина должна осознать, что после завершения конфликта ее ждет более благоприятное будущее. В публикации говорится, что во время обсуждения возможных поставок дизельного топлива в обмен на смягчение санкций Зеленский выразил протест. В ответ Трамп тогда заявил, что Украине следует избрать нового президента.
Кушнер считает, что Киев мог бы сосредоточиться на восстановлении страны после прекращения боевых действий и получения надежных гарантий безопасности. Он также назвал главной целью дипломатических усилий не просто перемирие, а перезапуск отношений между Россией и Европой.
По словам спецпосланника, он надеется, что переговоры позволят сторонам достичь взаимопонимания и в перспективе наладить мирное сосуществование и экономическое сотрудничество.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, Украины и США, основным итогов которых стала договоренность о новом масштабном обмене пленными. На следующий день президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
13 ноября Кушнер сообщил, что для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту спустя многие месяцы была проделана огромная работа. По его словам, обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвредил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что следующий раунд также пройдет в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону.