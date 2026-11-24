23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и гендиректора компании. Решение приняли после серии обсуждений и встреч с Хуангом, и оно вступило в силу немедленно. В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности. Он отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий гендиректора.