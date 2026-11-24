Состояние Хуанга выросло на $33,7 млрд за вечер
Состояние восстановленного в должности гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга увеличилось на $33,7 млрд за вечер и достигло $143,8 млрд. Это следует из данных Forbes.
В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes Хуанг находится на 13-й строчке.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и гендиректора компании. Решение приняли после серии обсуждений и встреч с Хуангом, и оно вступило в силу немедленно. В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности. Он отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий гендиректора.
The New York Times сообщала, что этот вопрос Хуанг лично обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По данным газеты, Вэнс близок к «некоторым из самых ярых сторонников и почитателей Хуанга», таким как сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.