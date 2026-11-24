По данным агентства, российский самолет вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) и приблизился к острову Уллын, после чего покинул зону. Военные объявили чрезвычайное положение. Местные власти ошибочно идентифицировали самолеты как северокорейские в предупреждении, распространенном среди жителей. ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, и самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство страны.