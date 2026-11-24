ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители из-за самолетов РФ
Несколько российских военных самолетов якобы ненадолго вошли в зону ПВО Южной Кореи над Японским морем ранним утром 24 ноября. Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным агентства, российский самолет вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) и приблизился к острову Уллын, после чего покинул зону. Военные объявили чрезвычайное положение. Местные власти ошибочно идентифицировали самолеты как северокорейские в предупреждении, распространенном среди жителей. ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, и самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство страны.
В марте 2025 г. Южная Корея также заявляла, что несколько российских самолетов якобы вошли в опознавательную зону ПВО страны в районе Японского моря. В ответ южнокорейские военные подняли в небо истребители.