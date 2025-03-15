Южная Корея заявила о заходе российских самолетов в опознавательную зону ее ПВО
Несколько российских самолетов якобы вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи в районе Японского моря, в ответ южнокорейские военные подняли в небо истребители, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики.
Российские военные самолеты, как утверждается, «последовательно вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи» около 9:20 по местному времени (03:20 мск), затем вышли через восточные и северные районы зоны ПВО. При этом воздушное пространство республики не было нарушено, инцидент произошел во время учений, говорится в сообщении.
В комитете добавили, что Сеул обнаружил российские самолеты до их входа в зону идентификации ПВО, на место происшествия были направлены самолеты ВВС «для реагирования на ситуацию».
Российские и китайские военные самолеты в ноябре 2024 г. зашли без предварительного объявления и вышли из опознавательной зоны ПВО над морем у восточного и южного побережья, писал Korea joong ang daily со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. Нарушения воздушного пространства Республики Корея тогда так же не было.