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Южная Корея заявила о заходе российских самолетов в опознавательную зону ее ПВО

Ведомости

Несколько российских самолетов якобы вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи в районе Японского моря, в ответ южнокорейские военные подняли в небо истребители, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики.

Российские военные самолеты, как утверждается, «последовательно вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи» около 9:20 по местному времени (03:20 мск), затем вышли через восточные и северные районы зоны ПВО. При этом воздушное пространство республики не было нарушено, инцидент произошел во время учений, говорится в сообщении. 

В комитете добавили, что Сеул обнаружил российские самолеты до их входа в зону идентификации ПВО, на место происшествия были направлены самолеты ВВС «для реагирования на ситуацию».

Российские и китайские военные самолеты в ноябре 2024 г. зашли без предварительного объявления и вышли из опознавательной зоны ПВО над морем у восточного и южного побережья, писал Korea joong ang daily со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. Нарушения воздушного пространства Республики Корея тогда так же не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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