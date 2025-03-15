Южная Корея заявила о заходе российских самолетов в опознавательную зону ее ПВО

Российские и китайские военные самолеты в ноябре 2024 г. зашли без предварительного объявления и вышли из опознавательной зоны ПВО над морем у восточного и южного побережья, писал Korea joong ang daily со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. Нарушения воздушного пространства Республики Корея тогда так же не было.