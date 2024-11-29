СМИ: самолеты России и КНР заходили в зону ПВО Южной Кореи

Российские и китайские военные самолеты якобы зашли без предварительного объявления и вышли из опознавательной зоны ПВО над морем у восточного и южного побережья, что побудило юг направить свои истребители в ответ, пишет Korea joong ang daily со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сеула.