СМИ: самолеты России и КНР заходили в зону ПВО Южной Кореи
Российские и китайские военные самолеты якобы зашли без предварительного объявления и вышли из опознавательной зоны ПВО над морем у восточного и южного побережья, что побудило юг направить свои истребители в ответ, пишет Korea joong ang daily со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сеула.
Всего в указанную зону зашли 11 самолетов: шесть российских и пять китайских. Нарушения воздушного пространства Республики Корея не было, передает СМИ.
«Мы обнаружили самолеты еще до их входа в опознавательную зону ПВО. Истребители ВВС направили на случай нештатных ситуаций», – утверждают местные военные.
Республика Корея, отмечает издание, требует информировать о пролете воздушной авиации в данном месте и поднимает тревогу даже, если в ее воздушное пространство не было захода.