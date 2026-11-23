В тот же день МИД Ливии заявил, что в результате подобных действий Украины страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной, а продолжение конфликта между сторонами не дает ни одной из них права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов».