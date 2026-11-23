Ливия подаст иск в Международный суд ООН после атаки Украины в порту Бенгази
Президент Украины Владимир Зеленский фактически объявил войну Ливии, нанеся удары по российскому корвету в порту Бенгази. Об этом в соцсети Х сообщил заместитель председателя ливийского президентского совета Муса аль-Куни.
«Президент Украины Владимир Зеленский, объявив об этих действиях [атака на российский корвет], по сути, объявил войну ливийскому государству, и мы обращаемся к украинским властям с четким предупреждением и предостережением против превращения Ливийского государства в арену для сведения счетов, и что это является посягательством на суверенитет ливийского государства», – говорится в сообщении.
Муса аль-Куни добавил, что осуждает данные террористические акты и возлагает вину на украинскую сторону. Зампред президентского совета также пообещал передать данное дело в Международный суд, Совет Безопасности ООН и другие инстанции для того, чтобы привлечь Украину к ответу. Он потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН и включить Зеленского в список террористов.
23 ноября Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази.
В тот же день МИД Ливии заявил, что в результате подобных действий Украины страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной, а продолжение конфликта между сторонами не дает ни одной из них права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов».
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на заявление Зеленского, однако добавил, что данные вопросы находятся в ведении Минобороны РФ, поэтому информация будет передаваться по его линии.