Трамп усомнился в причастности Элис Хуанг к шпионажу в пользу Китая
Президент США Дональд Трамп не считает, что бывшая руководительница компании Megaspeed Элис Хуанг, из-за связей с которой глава Nvidia Дженсен Хуанг временно уходил в отставку, занималась шпионажем в пользу Китая. Об этом глава Белого дома сообщил телеканалу CNBC.
«Что касается этой женщины: каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»), дополнив, что не верит в то, что Элис Хуанг причастна к разведывательной деятельности.
Трамп также прокомментировал возможные поставки Nvidia микросхем Megaspeed. Он назвал такие сделки обычной деловой практикой. Если продукция впоследствии оказалась в Китае, ответственность за это, по мнению президента США, не лежит на главе Nvidia, поскольку тот не стал бы сознательно нарушать закон, отметил глава Белого дома.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение вступило в силу немедленно. Компания пояснила, что по итогам серии встреч с предпринимателем руководство выразило уверенность в его честности и способности управлять Nvidia. Совет также получил информацию от представителей правительства США, согласно которой возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности страны.
В тот же день Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia вернуть основателя компании Дженсена Хуанга на должность генерального директора. По его словам, американские власти не располагают доказательствами противоправных действий предпринимателя.