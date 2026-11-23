Согласно заявлению корпорации, Хуанг обязуется сотрудничать со следствием. Совет директоров также сформировал комитет по национальной безопасности и экспортному контролю для надзора за соблюдением торговых правил и рисками для национальной безопасности. Также Nvidia сообщила, что начинает поиск кандидатов на должность директора по вопросам соблюдения нормативных требований. Он будет контролировать соблюдение нормативных требований компании, а также предоставление отчетов комитету по назначениям и корпоративному управлению.