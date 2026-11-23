Nvidia продолжит расследование по делу Хуанга
Корпорация Nvidia продолжит расследование сообщений о том, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом иностранной разведки. Об этом сказано на официальном сайте Nvidia.
«Совет директоров сформировал комитет, состоящий исключительно из независимых директоров, для проведения расследования, и комитет привлек независимого юриста для оказания ему помощи в этом расследовании. Совет директоров подтвердил, что расследование комитета будет доведено до конца», – говорится в сообщении.
Согласно заявлению корпорации, Хуанг обязуется сотрудничать со следствием. Совет директоров также сформировал комитет по национальной безопасности и экспортному контролю для надзора за соблюдением торговых правил и рисками для национальной безопасности. Также Nvidia сообщила, что начинает поиск кандидатов на должность директора по вопросам соблюдения нормативных требований. Он будет контролировать соблюдение нормативных требований компании, а также предоставление отчетов комитету по назначениям и корпоративному управлению.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение было принято после ряда встреч и обсуждений с Хуангом и ступило в силу немедленно.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал решение Nvidia вернуть Хуанга на должность. Он отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий гендиректора.