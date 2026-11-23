В Москве арестовали главу «Второго фронта» Антона Линквиста
Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу генерального директора армейского магазина «Второй фронт» Антона Линквиста по делу о финансировании ФБК
Линквиста обвинили по ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Линквисту меры пресечения в виде заключения под стражу.
8 октября суд Москвы приговорил члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу к 4 годам лишения свободы по делу об экстремизме. Она признана виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ. В пресс-службе уточнили, что женщина финансировала ФБК.
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.