Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет выросло на 8%. Егоров отметил тенденцию: в I квартале прибыль по стране падала на 6%, за полугодие выросла на 6%, за девять месяцев – на 12%. Поступления в региональные бюджеты за 10 месяцев составили 17,5 трлн руб. (рост на 9,4%). У примерно 10 регионов сохраняются проблемы с выполнением бюджета, Минфин работает над их сбалансированностью.