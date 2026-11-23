Цифровизация, долги и НДС: глава ФНС рассказал о росте поступлений в бюджетРуководитель налоговой службы доложил Путину о результатах за 10 месяцев
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал в Кремле президенту Владимиру Путину о результатах работы ведомства за 10 месяцев. Обсуждались рост поступлений в бюджет, цифровизация льгот, система прослеживаемости товаров, работа с долгами граждан и международная деятельность. «Ведомости» собрали главное из доклада.
Доходы бюджета и структура поступлений
По словам Егорова, за 10 месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 трлн руб., что демонстрирует рост на 11%. Ненефтегазовые доходы выросли на 24%. Основной налог, дающий поступления, – НДС: его рост составил около 33%, или 2,6 трлн руб. Поступления только от повышения ставки НДС достигли 783 млрд руб. при прогнозе Минфина 920 млрд руб. к концу года.
Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет выросло на 8%. Егоров отметил тенденцию: в I квартале прибыль по стране падала на 6%, за полугодие выросла на 6%, за девять месяцев – на 12%. Поступления в региональные бюджеты за 10 месяцев составили 17,5 трлн руб. (рост на 9,4%). У примерно 10 регионов сохраняются проблемы с выполнением бюджета, Минфин работает над их сбалансированностью.
Цифровизация льгот и система СПОТ
ФНС перевела в цифровой вид 98% льгот для 35,5 млн граждан. Оставшиеся 2% планируется завершить в следующем году. Доля ошибок по обратной связи составляет 0,1% – лучшее значение за все время наблюдений.
С июня действует система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Товаропоток из стран ЕАЭС вырос на 18%, из третьих стран – почти на 14%. Налоговые поступления от системы превысили 41 млрд руб., план на год – 50 млрд руб.
«Основная часть, конечно, – легализация», – сказал Егоров.
Работа с долгами граждан
Совместно с Верховным судом ФНС запустила в 2026 г. проект по работе с долгом граждан. Отныне все данные объединены по ИНН.
«Теперь тебе не надо платить по разным бюджетам, ты можешь заплатить по своему ИНН, и сразу все деньги приходят, а мы сами их уже распределяем в одном месте», – объяснил глава ФНС.
По словам Егорова, информация доступна на сайте «Госуслуги» и в банках. Число должников сократилось на 7 млн человек, срок взыскания составляет около месяца, а рост долга не превышает 2%. Количество судебных заседаний по взысканию снизилось с 3,8 млн до 120 000 за год. Бюджетный эффект – 60 млрд руб.
Международное сотрудничество
ФНС заключила 13 соглашений о техническом сотрудничестве с другими странами и обучает сотрудников четырех зарубежных налоговых юрисдикций. В рамках БРИКС в Индии подписано соглашение о системе помощи налогоплательщикам, которая заработает с 1 января 2027 г.
«Это облегчает работу для бизнеса прежде всего», – отметил Путин.