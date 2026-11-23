Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области приостановил работу после массированной атаки ВСУ, которая продолжалась более шести часов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность», – заявил глава региона.
По словам Слюсаря, экстренные службы работают на месте происшествия и занимаются ликвидацией последствий.
23 ноября над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников. По словам Слюсаря, дроны перехватили над Каменском-Шахтинским и восемью районами региона. В Красносулинском районе после падения обломков возник пожар.
25 сентября Новошахтинский НПЗ получил повреждения при атаке беспилотников. По данным Слюсаря, предприятие временно остановило работу, пострадавших не было. Тогда над Ростовской областью уничтожили около 50 дронов.