Что известно о последствиях массированной атаки на регионы 25 сентября

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что при массированной украинской беспилотной атаке на региональный центр есть пострадавшие. Предварительно, ранены семь взрослых и один ребенок. Пятеро из взрослых находятся в среднетяжелом состоянии, как и ребенок. Остальные получили легкие ранения. Все пострадавшие получают медпомощь. Медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. Кроме того, в городе повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. Создан оперштаб, на месте работают экстренные службы. Минздрав региона позже уточнил, что пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет. Троих пострадавших госпитализировали.