Что известно о последствиях массированной атаки на регионы 25 сентября

Что известно о последствиях массированной атаки на регионы 25 сентябряУничтожены почти 600 БПЛА, есть погибший и раненые
- На подлете к Москве сбили 23 БПЛА
- В Ульяновске пострадали семь взрослых и ребенок
- В Самарской области поврежден пассажирский поезд
- В Воронеже ранены 13 человек
- В Ростовской области поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов
- В Пермском крае погиб мужчина и атакован промышленный объект
Ночью ВСУ предприняли массированную беспилотную атаку на российские регионы. Уничтожены почти 600 БПЛА. Есть раненые в Ульяновске и Воронеже. В Пермском крае погиб человек. В Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. На подлете к Москве российские военные уничтожили свыше двух десятков БПЛА. Что известно о налете беспилотников – в материале «Ведомостей».
С полуночи силы ПВО сбили 23 беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Первые 10 дронов были уничтожены ночью. О ликвидации еще 13 устройств мэр сообщил утром 25 сентября.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что при массированной украинской беспилотной атаке на региональный центр есть пострадавшие. Предварительно, ранены семь взрослых и один ребенок. Пятеро из взрослых находятся в среднетяжелом состоянии, как и ребенок. Остальные получили легкие ранения. Все пострадавшие получают медпомощь. Медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. Кроме того, в городе повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. Создан оперштаб, на месте работают экстренные службы. Минздрав региона позже уточнил, что пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет. Троих пострадавших госпитализировали.
По словам Русских, целью противника было промышленное предприятие в Ульяновске, оно получило повреждения.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в 7:03 мск «в связи с внешним вмешательством» на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза Куйбышевской железной дороги были повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда Москва – Тольятти.
Травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет. График движения поездов на ближайшее время будет скорректирован.
Над Воронежем и как минимум шестью районами области было уничтожено 88 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Предварительно, в облцентре были ранены четыре человека. Двух женщин с осколочными ранениями в среднетяжелом состоянии доставили в больницы, двоим мужчинам оказали помощь на месте. В Воронеже продолжается обход территорий и фиксация повреждений. В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна. Зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломки БПЛА повредили несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов спровоцировали пожары. По словам Гусева, в разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников.
Позже губернатор уточнил, что число раненых выросло до 13. В том числе пострадал шестилетний ребенок, которому оказали помощь на месте. Женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование. Остальным госпитализация не потребовалась.
В Ростовской области российские военные сбили около 50 беспилотников, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь. ПВО работала в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском районах. Поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов, обошлось без пострадавших. Предприятие временно приостановило работу.
В Пермском крае при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Зафиксирован налет украинских беспилотников на промышленный объект. Краевое управление Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воздуха. Предварительно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. За ночь над регионом было сбито 39 БПЛА.
По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 592 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Крыма и над акваторией Черного моря.