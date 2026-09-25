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При массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие

Инна Шульгина

В результате массированной украинской беспилотной атаки на Ульяновск есть пострадавшие. Повреждены промышленная и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Алексей Русских.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Создан оперативный штаб, на месте работают экстренные службы.

С полуночи силы ПВО сбили 17 БПЛА, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Минобороны РФ, за день 24 сентября российские военные уничтожили 34 украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

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